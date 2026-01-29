Semestervikariat Sjuksköterskeassistent
Gislaveds kommun / Undersköterskejobb / Gislaved Visa alla undersköterskejobb i Gislaved
2026-01-29
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Du kommer att arbeta i vår sjuksköterskeorganisation som stöd till sjuksköterskorna.Dina arbetsuppgifter
I befattningen ingår t ex provtagning, såromläggning, utlämning av läkemedel, administrativa
arbetsuppgifter mm. Du kommer att ha uppdrag både i våra omsorgsboenden och i ordinärt boende.Kvalifikationer
Du skall ha fullgjort minst 4:e terminen på sjuksköterskeprogrammet och inneha B-körkort.
Tidigare vårderfarenhet är meriterande. Du är strukturerad, ansvarstagande och kan arbeta självständigt såväl som i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer och anställning kommer att ske under rekryteringsperiod.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjuksköterskeorganisation 1 Kontakt
Lena Andersson 0371-81535 Jobbnummer
9710613