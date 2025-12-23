Sem Vik undersköterska till Vårdcentral Leksand
2025-12-23
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Mottagningen är lokaliserad på Leksands Vårdcentral. Vi arbetar enligt Hälsovalsuppdrag och har idag ca 15400 listade patienter och ca 90 personer anställda.
Sem Vik undersköterska till Vårdcentral LeksandPubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar till sjuksköterska och har avklarat termin 4 i utbildningen. Som semestervikarierande undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga undersköterskeuppgifter på vårdcentral, i första hand på vårt lab. med provtagning och andra vanligt förekommande undersökningar och mätvärden inom undersköterskans kompetensområde. Assistering vid behandlingar och undersökningar och arbete på våra övriga mottagningar kan bli aktuellt utifrån dina tidigare erfarenheter och verksamhetens behov. Det är av stor vikt att du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Vidare är det av stor vikt att du tycker om mötet med människor i alla åldrar och har ett professionellt bemötande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift då patientkontakt är centralt
Examen som undersköterska från Vård- och omsorgsprogrammet
eller
Studerar till sjuksköterska och har avklarat termin 4
Meriterande:
Du har tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska inom primärvård, mottagnings- eller avdelningsarbete inom specialiserad vård eller hemsjukvård.
Du är noggrann, stresstålig och tycker om att ta eget ansvar. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt goda referenser från tidigare arbetsplatser/praktikplatser.Så ansöker du
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:989". Omfattning
Rekryterande chef
Ewa Springare 0247-494864 Jobbnummer
