Sem vik Undersköterska, Bild- och funktionsmedicin Avesta

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Som undersköterska på röntgen bistår du röntgensjuksköterskan i undersökningsmomenten, både i planerade och akuta undersökningar. Din prioriterade arbetsuppgift är ge god omvårdnad om patienten tillsammans med dina ambitiösa och kompetenta kollegor på röntgen. Receptions arbete kan förekomma.
Vi erbjuder en trygg inskolning av din roll på röntgen tillsammans med erfarna kollegor som anpassas utifrån dina individuella kompetenser och erfarenheter.
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning från Vård- och omsorgsprogrammet, eller från yrkespaketet vård och omsorg på vuxenutbildningen
Meriterande är:
Programfördjupning Akutsjukvård och Medicin 2 (om du har gått tidigare Vård- och omsorgsprogrammet)
Tidigare erfarenhet av arbete på röntgenmottagning
Diplom från Vård- och omsorgscollegeDina personliga egenskaper
Du uppskattar ett varierande arbetstempo och dess arbetsuppgifter
Du är trygg och självständig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Du har ett gott bemötande i mötet med både patienter och kollegor
Du är strukturerad och hanterar lätt direktiv från din kollega
Du kan arbeta dag, kväll och helg.
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
