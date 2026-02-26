Sem vik sjuksköterska. vårdcentral Sälen
2026-02-26
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Sälen bedriver en spännande säsongsvarierad verksamhet inom hälso- och sjukvård där vi har fokus på både planerad och akut verksamhet. Den bofasta befolkningen uppgår till cirka 3 600 personer men under högsäsong tillkommer över 120 000 besökare som samtidigt vistas i Sälenfjällen. Området i övrigt har en tydlig glesbygdsprägel med långa avstånd och 10 mil till närmaste sjukhus.
Vi har en stabil grundbemanning av alla personalkategorier och har en god samverkan oss emellan. Vi arbetar kontinuerligt med trivsel och arbetsmiljöfrågor genom till exempel SAMS. Kort sagt är detta en stimulerande arbetsplats året runt - och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid för dig som gillar skog och fjäll.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du både med bokad mottagning och akut verksamhet. Du svarar också för telefonrådgivning i systemet TeleQ samt digital vård via 1177 Direkt. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor ur olika yrkesgrupper.
Legitimerad sjuksköterskaDina personliga egenskaper
Du har lätt för att samarbeta med kollegor och är till din person flexibel då din roll är varierande och består av olika arbetsuppgifter. Du har en god kommunikativ förmåga och är trygg i ditt omvårdnadsansvar. Du gillar både högt tempo och lite lugnare perioder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Meriterande:

Erfarenhet från liknande arbeteSå ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
