Seldén Rigging söker Montör
Seldén Rigging AB / Montörsjobb / Degerfors Visa alla montörsjobb i Degerfors
2026-02-15
, Karlskoga
, Lekeberg
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seldén Rigging AB i Degerfors
Seldén Rigging fortsätter växa och söker efter dig som vill arbeta som montör på vår anläggning i Svartå. I rollen som montör kan vi erbjuda ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer bland annat att arbeta med montering av stora som små komponenter. Det dagliga arbetet kräver att du är ansvarsfull, noggran och flexibel i din yrkesroll. Tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor arbetar ni mot ett gemensamt mål att ständigt förbättra arbete och produkt.
Dina egenskaper
För att trivas i den här tjänsten så tror vi att du är en person som är noggran och gillar att arbeta i högt tempo. Vi ser gärna att du är en nyfiken och driven person som motiveras av att ta eget ansvar och möjlighet till att utvecklas.
Vi erbjuder:
En tjänst i ett internationellt företag med en kreativ miljö, hög förändringstakt, korta beslutsvägar och stor frihet under ansvar. Du får en gedigen introduktion för rollen som montör med varierande arbetsuppgifter.
Du kommer till en arbetsplats med stark sammanhållning och god arbetsmiljö
Övrig information:
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Omfattning: Heltid.
Placering: Svartå
Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten är aktuell om annonsen är kvar.
Vid frågor kontakta Gabriel Gustavsson
Om du är intresserad av tjänsten skicka in din ansökan senast 2026-03-17 till:gg@seldenrigging.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: gg@seldenrigging.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seldén Rigging AB
(org.nr 556214-3304)
Industriv (visa karta
)
693 73 SVARTÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Selden Rigging AB Kontakt
Produktionschef
Gabriel Gustavsson gg@seldenrigging.se Jobbnummer
9743230