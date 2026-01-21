Sektionschef Verksamhetsanalys
2026-01-21
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Sektionen för verksamhetsanalys utgör tillsammans med två ytterligare sektioner myndighetens ekonomi- och planeringsavdelning. Sektionen har ett centralt och myndighetsövergripande ansvar för SiS styrmodell och för utveckling och förvaltning av SiS strategiska mål inklusive myndighetsrisker och den treåriga verksamhetsplanen. Ansvaret innefattar även det systematiska kvalitetsarbetet och tillhörande kärnprocesser.
Sektionen ansvarar för hantering av verksamhetsstatistik, etablering av datalager och framtagande av uppföljningar och analyser kring myndighetens resultatutveckling. I arbetet ingår att vara kravställare samt bygga upp system, arbetssätt och rapporter baserat på materialet. Sektionens uppgift är att säkerställa kontinuerligt förbättringsarbete, normering och praxis inom SiS sakområden så att SiS arbetar likvärdigt, rättssäkert och effektivt. I sektionens uppdrag ingår också att samordna och producera verksamhetsplan, årsredovisning, tertialrapporter, månadsrapporter m.m.
Som chef har du personal- och arbetsmiljöansvar för 18 medarbetare, samt verksamhets-, budget- och kvalitetsansvar för uppdraget. Sektionen består av kvalificerade specialister och generalister inom områdena analys och statistik, utredning och verksamhetscontrolling. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp. I uppdraget ingår att ha kontakt med externa parter, såsom Riksrevisionen, Regeringskansliet, Ekonomistyrningsverket och våra tillsynsmyndigheter såsom IVO och JO. Det kan också innebära att representera myndigheten externt i olika sammanhang.
Inom myndigheten pågår ett omfattande utvecklingsarbete av verksamheten, såväl på ungdoms- och missbruksvårdshemmen som på de centralt placerade stödavdelningarna. Fokus för denna tjänst kommer därför vara att utveckla sektionens arbete för att på bästa sätt stödja verksamheten vid våra hem.KvalifikationerKvalifikationer
• Akademisk examen eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som SiS bedömer relevant för verksamhetsområdet
• Aktuell chef- och ledarerfarenhet från offentlig sektor
• Goda kunskaper om statsförvaltningen och myndighetsstyrning samt den statliga budgetprocessen och om den politiska struktur som myndigheten verkar
• Erfarenhet av kontinuerligt förbättringsarbete samt att leda i förändring
• God kunskap i svenska språket, såväl i skrift som tal. Vana att producera beslutsunderlag och att föredra ärenden inför beslutfattare och kunna företräda verksamheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt
Meriterande:
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med och utveckla analys- och utvärderingsmetoder
• Kunskap i systemstödet Hypergene och/eller Stratsys
• God kunskap och förståelse för, eller praktisk erfarenhet av att bygga ett datalager
• Erfarenhet från Regeringskansliet
• Kunskap om SiS verksamhetsområde
För att passa i rollen som chef behöver du ha goda förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. I SiS menar vi att ett gott ledarskap innebär att du tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du arbetar för att våra mål nås genom att skapa goda strukturer, arbetssätt och kultur. Du tar tag i utmaningar och agerar med mod. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan med aktuell CV och personligt brev i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 februari 2026.
Arbetspsykologiska tester ingår som en del i rekryteringsprocessen. Kontaktperson för detta jobb
Annika Andersson Ribbing
Ekonomidirektör
010-453 45 12
Lena Henriksson
Saco
010-453 41 95
Jenny Kingstedt
ST/OFR
010-453 40 77
Adham Abu-Sultan
Seko
010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
