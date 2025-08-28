Sektionschef tilll Holmen
2025-08-28
Nu söker vi en strategisk Sektionschef med fokus på utveckling och teknik till Holmen i Braviken!
Vill du leda framtidens teknikutveckling inom underhåll - på ett av världens mest produktionseffektiva pappersbruk?
Holmen Braviken står inför en spännande resa mot ökad digitalisering, smartare arbetssätt och ett ännu mer hållbart underhåll. Nu söker vi en nytänkande och strategiskt driven Sektionschef med fokus på utveckling, teknik och IT/OT.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill stå i spetsen för den tekniska framtidssäkringen av vår underhållsverksamhet - och vara med och forma underhållet för nästa generation!
Om rollen - Sektionschef, Underhållsutveckling & Teknik
I denna strategiskt viktiga roll får du ett helhetsansvar för att utveckla Bravikens arbetssätt, system och teknik inom underhåll. Du leder förbättringsarbete med både innovationshöjd och hållbarhetsfokus. Med ett framtidsperspektiv driver du vår digitala transformation inom IT/OT, och formar hur vi arbetar med teknik och reinvesteringar - nu och framåt.
Du ingår i ledningsgruppen för Underhåll och får ett tydligt mandat att driva förändring i en verksamhet där teknik, innovation och samverkan står högt på agendan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och framtidssäkra våra underhållsprocesser genom smart teknikanvändning
Leda och utveckla vårt arbete inom reinvesteringar och systemägarskap
Ansvara för drift, utveckling och förvaltning av IT/OT-system kopplade till underhåll
Driva förbättringsprojekt, utredningar och innovationsinitiativ
Vara en strategisk partner till både produktion och andra stödfunktioner
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har eftergymnasial utbildning inom teknik, exempelvis maskinteknik, automation, system eller industriell ekonomi
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete
Är nyfiken på teknik, har ett systemtänk och ett starkt intresse för digital utveckling
Gillar att arbeta långsiktigt, strukturerat och i nära samverkan med andra
Du har förmågan att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och konkreta utvecklingsinsatser i vardagen. Och du trivs i en miljö där vi tillsammans bygger något nytt - steg för steg!
Vad erbjuder vi?
Hos Holmen får du en meningsfull och utvecklingsfokuserad chefsroll i ett framtidsinriktat företag med starka värderingar: mod, engagemang och ansvar. Du får stora möjligheter att påverka - och att bidra till något som är större än dig själv: en hållbar industri i världsklass!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start hösten 2025.
Så söker du:
Vi samarbetar med Paragera i denna rekrytering. Skicka in din ansökan (CV + personligt brev) via formuläret nedan senast den 31/8!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Rekryteringskonsult Annelie Haevaker via e-post: annelie.haevaker@paragera.se
