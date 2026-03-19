Sektionschef till Technical Training
Saab AB / Pedagogchefsjobb / Linköping Visa alla pedagogchefsjobb i Linköping
2026-03-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du leda teknisk utbildning i en internationell miljö och samtidigt bidra till framtidens flygförmåga? Nu söker vi en sektionschef för Technical Training till Saab.
I rollen leder du en sektion om cirka 25 medarbetare som ansvarar för att utveckla och leverera tekniska utbildningar för både civila och militära operatörer - i Sverige och internationellt. Du verkar i gränssnittet mellan olika plattformar, verksamheter och kunder, vilket ger en varierad vardag med breda kontaktytor och stor påverkan.
Du har ett helhetsansvar för sektionen, vilket innebär att du:
* Leder, coachar och utvecklar dina medarbetare
* Säkerställer rätt kompetens och kapacitet över tid
* Ansvarar för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö
* Planerar, prioriterar och följer upp leveranser
Sektionen ansvarar för utbildningar såsom familiariserings-, typ-, differential-, brush-up- och tekniska pilotkurser på Saab 340, Saab 2000 och Global 6000/6500 (GlobalEye) samt motsvarande AEW-plattformar.
I rollen ingår även att:
* Säkerställa kvalitet och efterlevnad av regelverk och interna processer
* Driva förbättrings- och digitaliseringsinitiativ
* Företräda sektionen i dialoger med kunder, myndigheter och interna program
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förväntas bidra både operativt och strategiskt till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och tydlighet i en kunskapsintensiv verksamhet. Du trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med verksamhetsutveckling och har förmåga att balansera operativa behov med långsiktiga mål.
Vi ser att du har;
* Dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar
* Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet
* Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
* God vana av att arbeta i administrativa system samt Office 365
Vi ser det som meriterande om du har;
* Erfarenhet från flygverksamhet, teknisk utbildning eller underhållsverksamhet
* Erfarenhet från reglerad verksamhet
För att lyckas i rollen är du en ledare som bygger tillit, fattar beslut och driver förändring med ett tydligt och inkluderande ledarskap.
Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa den här möjligheten!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9807175