Sektionschef till sektionen för säkerhet
2025-09-10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Tjänsten som sektionschef är placerad vid sektionen för säkerhet inom Serviceenheten vid Gemensamma förvaltningen. Serviceenheten som består av knappt tio sektioner och cirka 280 medarbetare, erbjuder expertstöd och levererar en bredd av service och tjänster till hela universitetet.
Inom sektionen för säkerhet arbetar idag cirka 15 medarbetare såsom säkerhetssamordnare, säkerhetstekniker och säkerhetsingenjörer. Sektionen arbetar för hela universitetet och ansvarar för att tillhandahålla stöd, tjänster och service inom bland annat fysisk säkerhet, systematiskt brandskydd, personsäkerhet och säkerhetsskydd. Inom sektionen bedrivs också ett intensivt utvecklingsarbete för att förbättra processer och kvalitet.
Arbetet inom sektionen för säkerhet syftar till att:
• Göteborgs universitet ska utgöra en trygg arbets- och studiemiljö för både medarbetare, studenter och besökare samt vara en säker samarbetspartner
• värna om universitetets materiella och immateriella värden
• skydda förtroendet för universitetet
Arbetsuppgifter
Enhetschefen för Serviceenheten är tillika universitetets säkerhetschef och rapporterar direkt till universitetets ledning. Som sektionschef för Sektionen för säkerhet kommer du att inneha uppdraget som biträdande säkerhetschef och rapporterar till enhetschefen. Du kommer också att stödja universitetets säkerhetschef i det strategiska säkerhetsarbetet och att agera ställföreträdande chef vid säkerhetschefens frånvaro.
Som sektionschef ansvarar du för Sektionens för säkerhets dagliga arbete. Du kommer att ansvara för uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av sektionen för att möta verksamhetens behov i en föränderlig värld. Ständig dialog med företrädare ute i universitetets verksamheter samt med enheter inom Gemensamma förvaltningen är grundläggande för att lyckas med uppdraget. Du kommer också vara bryggan mellan utredarna på utvecklingsstaben och sektionens verksamhet då det är relevant. Förmågan till snabb omställning blir en viktig uppgift för dig som chef.
Till dina arbetsuppgifter som sektionschef hör också:
• personalansvar för ca 15 medarbetare och budgetansvar för sektionen
• ansvar för att relevanta upphandlingar genomförs
• säkerställa att giltiga avtal för verksamhetsområdet tecknas, efterlevs och följs upp
• företräda sektionen vid både interna och externa möten
• omvärldsbevaka branschen och verksamhetsområdet
• delta i olika nätverk och sammanslutningar, både internt och externt
• kvalitetssäkra och följa upp sektionens leveranser
• vara delaktig i att utveckla arbetet med säkerhetsutbildningar för universitetets olika verksamheter
Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhet eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef och haft personalansvar över en grupp medarbetare. Du ska också ha erfarenhet av att ha arbetat som operativ chef och från systematiskt säkerhets- och utvecklingsarbete inom några av följande områden; säkerhetsteknik, personsäkerhet, krishantering, säkerhetsskydd, systematiskt brandskydd eller krisberedskap, gärna i offentlig sektor. Du har minst 3 års erfarenhet från arbete med säkerhetsrelaterade uppgifter och har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och letar efter dig som är engagerad och driven med en hög ambition att göra ett bra arbete. Du har goda ledaregenskaper, är lyhörd och kommunikativ samt har förmåga att samverka i större komplexa organisationer.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med placering vid sektionen för säkerhet på Göteborgs universitet i Göteborg. Tillträde för anställningen är vid årsskiftet eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Din officiella tjänstebenämning kommer att vara sektionschef.
Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad därav krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning.
De första inntervjuerna planeras att genomföras under vecka 42.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef tillika säkerhetschef Lars Fröding på telefon 0766-184525 alt. lars.froding@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan skall innehålla:
• CV
• Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
• Andra dokument relevanta för tjänsten
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-01
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
