Sektionschef till säkerhetsskyddsorganisationen
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-26
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en erfaren ledare som trivs med att samarbeta med andra och bidra till att utveckla säkerhetsskyddsarbetet i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
FOI befinner sig i en mycket expansiv fas och behöver förstärkning för att möta våra uppdragsgivares och Sverige säkerhets ökande behov.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Du kommer vara chef över Centrala säkerhetsskyddsfunktioner och dess produktions- och verksamhetsuppföljning, i dagsläget en sektion med 11 medarbetare. Du kommer ha en viktig roll i myndighetens säkerhetsskyddsarbete och utvecklingen av verksamheten. Du stöttar medarbetarna vid behov av prioritering och resursplanering, för en hållbar arbetsbelastning och det stöd de behöver för att lyckas. Du ansvarar för att säkerställa sektionens kompetensbehov både genom rekrytering och genom kompetensutveckling. Vidare upprätthåller du en kontinuerlig och konstruktiv dialog med dina medarbetare om deras prestationer och arbetssätt, samt genomför årliga utvecklings- och lönesamtal.
Som chef och ledare vid FOI förväntas att du agerar som en förebild, bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivsel samt är en god arbetsgivarföreträdare i övrigt.
Arbetet innehåller även andra förekommande uppgifter inom säkerhetstjänst, bland annat säkerhetsplanering, utbildning, internutredningar och kontrollverksamhet. Vidare kommer du att ha kontakter och samarbete med andra myndigheter, organisationer och företag. Arbetet innebär resor såväl inrikes som utrikes.
Om enheten
Du kommer att ingå i säkerhetsskyddsenheten som är placerad direkt under Generaldirektören . Säkerhetsskyddsenheten styr och stödjer myndighetens verksamhet i sitt säkerhetsskyddsarbete. Vi är representerande på FOI:s samtliga verksamhetsorter. Placeringsort för denna tjänst är Kista.
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
säkerhetskyddschefs utbildning alternativt motsvarande dokumenterad erfarenhet och kompetens inom området som FOI bedömer likvärdigt.
flerårig aktuell erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, stabsarbete och produktionsuppföljning i större organisationer.
erfarenhet av arbetsledning och flerårig dokumenterad erfarenhet som personalansvarig chef.
goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Du har god förmåga att som chef leda, motivera samt skapa delaktighet, engagemang och förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Du kommunicerar tydligt och förmedlar visioner, mål och feedback på ett effektivt sätt. Du har ett brett perspektiv på frågor och ser helheter samt tänker strategiskt och ser på sakers långsiktiga betydelse. Du känner dig bekväm i rollen som beslutsfattare, har mod att agera och förmåga att motivera dina beslut. Du skapar och bibehåller goda samarbeten såväl internt som externt. Du bemöter dina medarbetare tillitsfullt och konstruktivt med förmåga att sätta dig in i deras situation och perspektiv. Du är även trygg och stabil i dig själv, har självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Det är meriterande med IT-säkerhetsutbildning och signalskyddsutbildning. Meriterande är även erfarenhet från säkerhetsarbete inom Försvarsmakten eller annan försvarsmyndighet. Vidare är det meriterande med erfarenhet om Försvarsmaktens regelverk avseende säkerhetstjänst.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med placering i Kista, som för extern sökande inleds med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska via ansökningsknappen senast söndag den 15 februari!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta säkerhetsskyddschef Johan Bäckström. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-55 50 30 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
