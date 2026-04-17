Sektionschef till folkbokföring
Skatteverket / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2026-04-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Gävle
, Tierp
, Söderhamn
, Östhammar
, Avesta
eller i hela Sverige
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för Skatteverkets kunder. Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.
Du är chef för en folkbokföringssektion i Gävle inom Skatteverkets folk- och fastighetsavdelning. Du har personalansvar för 20 medarbetare, ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Enheten består från den 1 juni av tio sektioner, tre i Söderhamn, tre i Uddevalla, två i Falun och två i Gävle. På enheten är vi sammanlagt ca 200 medarbetare. Din placeringsort är Gävle.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ett relevant område exempelvis statsvetenskap eller juridik
aktuell erfarenhet av sakområdet
aktuell ledarerfarenhet från statlig myndighetsutövning.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av teambaserat arbetssätt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Skomakargatan 1 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Kontakt
Hr-specialist
Charlotta Gotthardt charlotta.gotthardt@skatteverket.se 010-5737659
9859719