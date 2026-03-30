Sektionschef P 4 HR-avdelning
Försvarsmakten / Ekonomichefsjobb / Skövde Visa alla ekonomichefsjobb i Skövde
2026-03-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Befattningen erbjuder
Är det dags att göra skillnad? Vill du bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige? Har du ett genuint intresse för personalfrågor, strategiskt HR-arbete och ledarskap? Vill du vara med och utveckla vår HR-avdelning till nästa nivå och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare?
Då har du nu chansen att söka befattning som Sektionschef på P 4 HR-avdelning.
Om HR-avdelningen
Skaraborgs Regemente P 4 är ett av Försvarsmaktens största förband. Som sektionschef på HR-avdelningen får du en nyckelroll i att säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats för att lösa våra uppgifter. Vi erbjuder en arbetsmiljö med stark gemenskap, tydligt ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter.
HR-avdelningen vid P 4 består av ca 20 medarbetare med olika inriktningar och med såväl civil som militär kompetens. Avdelningen arbetar i två sektioner där respektive sektion leds av en sektionschef som lyder under HR-chefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef vid HR-avdelningen kommer du att arbetsleda både det operativa och stragiska arbetet vid en av sektionerna på HR-avdelningen. Detta innebär bl a att leda och fördela arbete inom olika processer inom HR-området såsom rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, anhörig- och veteranstödsaktiviteter samt administration av personal- och lönebeslut. Sektionschefen är tillika handläggare i HR-relaterade ärende och stödjer chefer inom flera områden. I rollen som sektionschef har du personalansvar över ca 9 medarbetare med olika HR-inriktningar och specialiteter. Som sektionschef kommer du att få ta ansvar för att utveckla rutiner och metoder för att attrahera, engagera och behålla medarbetare.
Du kommer även som stabsmedlem i P 4 Regementsstab att erhålla andra uppgifter och delta i stabens övriga verksamhet. Som sektionschef på HR-avdelningen blir du krigsplacerad i Skövde militärbas.
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom HR/PA alternativt kompetens och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdigt
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• Aktuell och relevant erfarenhet från arbete i Försvarsmakten
• Goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska
• God kunskap och erfarenhet av datorstött arbete, framförallt i Officepaketet
• Körkort lägst klass *B* (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att skapa engagemang och struktur. För att lyckas i rollen är du prestigelös, handlingskraftig och har en förmåga att se helheten. Du är en person som skapar förtroende, vågar fatta beslut och som trivs när teorin möter den praktiska verkligheten på ett förband. Du är en god kommunikatör som tycker om att bygga relationer och stödja både medarbetare och chefer i svåra frågor. Du vill på ett engagerat sätt stödja processen med Försvarsmaktens tillväxt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Dokumenterad erfarenhet av att leda personal och /eller HR-projekt
• Aktuell och relevant erfarenhet av HR-arbete inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• Kunskaper inom det arbetsrättliga området
• Kunskaper om Försvarsmaktens regelverk
• Erfarenhet av förändringsledning i en växande organisation
• Reserv- eller yrkesofficersexamen
• Genomförd värnplikt/grundläggande militär utbildning med godkänt resultat
• God fysisk förmåga enligt MFTÖvrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t ex under övningsförhållanden.
Arbetsort: Skövde. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning.
Tillträdesdatum: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Marcus Rönnqvist som nås på tfnnr 010-82 650 00 (vxl).
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist Gunilla Spångberg som nås på tfnnr 010-82 650 00 (vxl).
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet Britt Dahlman, Officersförbundet Peter Vestman, SACO Annelee Karlström och SEKO Crister Florin. Samtliga nås på tfnnr 010-82 650 00 (vxl).
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-26. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9828663