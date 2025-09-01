Sektionschef kompetensförsörjning
2025-09-01
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Vill du vara med och leda Skatteverkets kompetensförsörjning? Du kommer proaktivt bidra till myndighetens förmåga att möta sitt uppdrag och att snabbt kunna ställa om i en föränderlig värld.
Hos oss får du möjlighet att utveckla verksamheten och leda medarbetare genom kraften av ett prestigelöst och tillitsfullt ledarskap. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.
Kompetensförsörjningsenheten har en central roll i att försörja myndigheten med rätt förmågor för att möta framtidens behov. Enhetens uppdrag inkluderar rekrytering/bemanning, arbetsgivarprofilering samt systematik och stöd för kompetensförsörjning på strategisk, taktisk och operativ nivå. Genom vårt uppdrag ska vi stödja Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens chefer genom en process som är effektiv, objektiv, kvalitativ och som stärker myndigheternas förutsättningar att efterleva den statliga värdegrunden.
Du är chef för en av tre sektioner inom kompetensförsörjningsenheten på hr-avdelningen. Sektionen består av ca 20 medarbetare som arbetar i team. I ditt uppdrag ingår arbetsmiljö/personal- och verksamhetsansvar, du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Du arbetar nära de två andra sektionscheferna på enheten och tillsammans tar ni ett helhetsansvar för verksamheten och bidrar till samarbetet inom hr-avdelningen. Hr-avdelningen arbetar i tvärfunktionella team och strävar efter att ta bort gränser mellan enheter och uppdrag, i syfte att nyttja vår samlade kompetens på bästa sätt. Du gillar att tänka nytt och tar ansvar för hela hr-avdelningens uppdrag, helheten är viktigare än delarna. Du har ett stort intresse av kompetensförsörjning och följer omvärlden och teknisk/digital utveckling inom området.
Vi har en virtuell organisation så enhetens medarbetare finns placerade i Malmö, Göteborg och Sundbyberg. Det förekommer en del resor i jobbet. Din placeringsort är Sundbyberg, Göteborg eller Malmö.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
- relevant högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120p) inom exempelvis hr-området
- aktuell chefserfarenhet med personalansvar inom hr-området.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att driva utveckling i en större organisation och har erfarenhet av förändringsledning. Det är också önskvärt att du har aktuell erfarenhet av kompetensförsörjning och bemanningsfrågor och/eller aktuell erfarenhet av arbetsgivarprofilering. Om du även har chefs- och ledarutbildning ser vi det som en stor fördel.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
