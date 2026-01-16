Sektionschef HR
Är du en erfaren HR-ledare med ett strategiskt perspektiv och passion för att utveckla både medarbetare och organisationskultur?
Vi söker nu en Sektionschef för HR och arbetsmiljö som vill leda, driva och utveckla vår HR-sektion och bidra till verksamhetens fortsatta framgång.
Vi erbjuder
På SRV arbetar vi för en framtid där resurser tas till vara och hållbara val är en självklarhet. Vi utvecklar vår verksamhet för att kunna erbjuda den mest hållbara avfallshanteringen. Vårt mål är att inspirera till hållbara val och minska mängden avfall. Vi vill att våra tjänster ska göra det enkelt att leva hållbart. Genom samarbete och smarta lösningar strävar vi efter att varje resurs används effektivt och skadliga ämnen lämnar kretsloppet.
Den här tjänsten är en möjlighet för dig som vill vara med och förvandla SRV från ett traditionellt återvinningsbolag till ett modernt serviceföretag. Du får stort handlingsutrymme inom din roll, som är en viktig del av helheten. Allt sker inom ramen för vår värdegrund: professionell, enkel, tillsammans.
Du får en central roll i ett utvecklande och engagerande arbetsklimat med möjlighet att påverka och forma HR-arbetet och arbetsmiljön i organisationen. Rollen innebär också att stärka vår organisationskultur, ledarskap och medarbetarupplevelse. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och bidra till en verksamhet som är i ständig utveckling.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som Sektionschef HR leder du en engagerad sektion med åtta medarbetare, inklusive chef, där även lönefunktionen och arbetsmiljö ingår. Du rapporterar till avdelningschef Verksamhetsstyrning och stöd och har övergripande ansvar för både strategiskt och operativt HR-arbete i linje med företagets mål och riktlinjer.
Din roll
I rollen får du leda, utveckla och driva HR-sektionen samt arbetsmiljöarbetet i hela organisationen. Du spelar en central roll i det förändringsarbetet inom företagskultur, ledarskap, medarbetarskap och säkerhetskultur, och bidrar till att skapa ett attraktivt arbetsklimat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar bland annat:
• Leda och utveckla HR-sektionen och arbetsmiljöarbetet, med budgetansvar för området
• Utveckla HR-strategier, policys och rutiner som stödjer verksamhetens mål
• Stödja ledning och chefer i arbetsrättsliga frågor, förhandlingar och förändringsprocesser
• Säkerställa kompetensförsörjning, lönebildning och organisationsutveckling för cirka 270 medarbetare
•
Samverka och samarbeta med externa samarbetspartners och kontakter inklusive myndigheter, arbetsgivarorganisation m.fl.Profil
• Akademisk examen inom HR, personalvetenskap eller liknande
• Minst 10 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete varav flera år som HR-chef
• Gedigen erfarenhet inom arbetsrätt, kollektivavtal och förhandling
• Erfarenhet av brett strategiskt HR-arbete och kulturarbete
• Erfarenhet från olika branscher, meriterande med både privat och offentlig sektor
Dina egenskaper och kompetenser
Vi söker dig som har ett tydligt och stabilt ledarskap och som kan inspirera, motivera och utveckla medarbetare. Du har ett strategiskt perspektiv och kan omsätta HR-strategi till konkreta aktiviteter. Genom en öppen och förtroendeingivande dialog skapar du goda relationer både internt och externt.
För att lyckas i rollen ser vi att du också har följande egenskaper:
• Prestigelös och stabil ledare
• Analytisk och strategisk med hög problemlösningsförmåga
• Driven med mycket god planeringsförmåga
• Strukturerad, målinriktad och resultatorienterad
• God samarbetsförmåga och förmåga att påverka och influera andra
• Skicklig förhandlare
Denna kombination av erfarenhet, strategiskt tänkande och personliga egenskaper gör att du kan skapa värde både för teamet och organisationen som helhet.
Vi ser även att du har följande kvalifikationer:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Erfarenhet av att implementera HR-system samt god systemvana, gärna i HR-system och Office-paketet
• B-körkort
• Erfarenhet från verksamheter med både tjänstemän och kollektivanställda
Ansökan och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Huddinge, som inleds med sex månaders provanställning. Tillämpning av alkohol- och drogtest kan bli aktuellt. Som samhällsviktigt företag genomför vi bakgrundskontroller på kandidater som en del av rekryteringsprocessen.
Vi samarbetar med Adecco Group. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anette Bergman på anette.bergman@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Urval kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag är 12 januari -26
Om SRV
SRV återvinning AB är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållsavfall. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag cirka 270 anställda och tar emot ca 200 000 ton avfall varje år och omsatte 552 Mkr (2023). SRV hämtar avfall från cirka 154 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har också 3 000 företags- och verksamhetskunder - allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.
SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också sju återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.https://www.srvatervinning.se/
sökord: HR chef, HR specialist, HR, arbetsmiljö Ersättning
