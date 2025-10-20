Sektionschef för Land Comms
Din roll
Inom business unit Digital Battlespace Solutions (DBS) arbetar vi för att digitalisera försvarsstyrkorna och stärka deras framgång och säkerhet i militära operationer. Vi erbjuder avancerade lösningar inom ledningsstödssystem, autonomi, cyberförsvar, rymd, beslutsstöd och kommunikation.
Product Unit Land söker nu en närvarande och handlingskraftig ledare med förmåga att skapa riktning, driva utveckling och ge sina medarbetare rätt förutsättningar att lyckas. Som sektionschef ansvarar du för både kompetensförsörjning och utveckling av arbetssätt, internt i sektionen och tillsammans med andra delar av verksamheten. Du leder en grupp på cirka 15 medarbetare med specialistroller inom systemteknik och systemintegration, främst kopplat till arméns ledningsstödsystem LSS Mark.
Du blir en del av ledningsgruppen och har ett nära samarbete med andra chefer och funktioner för att nå gemensamma mål. Verksamheten bedrivs i bland annat Järfälla, Solna, Linköping och Arboga, vilket innebär att resor i tjänsten förekommer.Publiceringsdatum2025-10-20Profil
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning, till exempel inom ingenjörs- eller systemvetenskap, och dokumenterad erfarenhet från en ledande roll i en teknisk miljö - gärna med fokus på militär kommunikation. Vi värdesätter även om du har arbetat i organisationer under tillväxt och förändring, gärna i komplexa uppdrag och med verksamhet spridd över flera geografiska platser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Systems Engineering, eller en bredare förståelse för Försvarsmaktens verksamhet och struktur, och för vissa delar av uppdraget kan det vara en förutsättning för att snabbt komma in i rollen.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer lyckas i rollen som sektionschef. Kommunikation är en av dina styrkor, och du ser det som ett verktyg för att skapa tydlighet, samverkan och framdrift. Du bygger en kultur där samarbete är en självklarhet, där det är högt i tak och där alla bemöts med respekt. Du ser värdet i att skapa en miljö där man inte bara presterar tillsammans, utan också har roligt på vägen. Med god planeringsförmåga och helhetssyn hanterar du resurser effektivt och säkerställer att teamet har rätt kompetens för både dagens behov och framtidens krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
