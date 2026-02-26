Sektionschef Applikationsutveckling Göteborg
Skatteverket / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder.
Du är linjechef för en sektion på it-avdelningen som utvecklar och förvaltar samhällsviktigt systemstöd för Företagsbeskattning. Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.
Du har personalansvar för ca 20 medarbetare och konsulter, ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. För att stödja den påbörjade verksamhetsförflyttningen söker vi en kandidat som trivs med att leda i förändring och ser möjligheter där andra gärna ser problem.
Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap. It-avdelningen jobbar ständigt med att utveckla våra system och arbetssätt. Du är drivande kraft i det.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du kommer tillhöra it avdelningen med placering i Göteborg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
- akademisk utbildning inom it eller datavetenskap alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant för befattningen
- minst 2 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som chef med personal ansvar
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att leda och utveckla it-verksamhet
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som systemutvecklare och/eller it-arkitekt
- erfarenhet av ekonomisk styrning och budgetansvar
Det är önskvärt att du har arbetslivserfarenhet av arbete inom komplexa it-organisationer, t ex myndighet eller stora organisationer. Det är också önskvärt om du har erfarenhet inom it-utveckling i en agil organisation. Det är också önskvärt att ha erfarenhet av att rekrytera och leda medarbetare och konsulter med hög tekniskt kompetens.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Karin Lindblad, enhetschef karin.lindblad@skatteverket.se Jobbnummer
9764748