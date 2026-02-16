Sektionsadministratör
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Var med och gör Sverige redo.
Som medarbetare hos oss kommer du att vara en del av sektionen som arbetar med resilensinsatser. Hos oss får du bidra till stärkt gränsöverskridande motståndskraft och en ökad gemensam förmåga att tillsammans med andra länder och organisationer effektivt förebygga, minska och hantera konsekvenser av risker, olyckor, kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som administratör arbetar du med stöd till sektionsledning och till sektionsgemensam administration som stödjer sektionens insatser. Du arbetar också med utveckling av administrativa rutiner och processer. Din förväntas aktivt bidra till att främja hållbarhet i sektionens administrativa arbete. Beroende på sektionens aktuella behov kan en del av arbetet vara administration kopplat till specifika insatsprojekt. I en sådan roll samarbetar du nära projektledare i frågor som rör till exempel ekonomi, resebokning och hantering av tidrapporter. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Minst 5 års erfarenhet av administrativt arbete.
- Kunskap om och erfarenhet av arbete med diarieföring och arkivering.
- Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av administration och/eller handläggning av internationella biståndsinsatser med kännedom om projektlogik och ansökningsprocesser för projektmedel.
- Kunskap om och erfarenhet av informationsklassning.
- Erfarenhet av administrativt utvecklingsarbete, exempelvis att säkerställa systematiska, effektiva och enhetliga administrativa rutiner och processer.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Det är också viktigt att du kan planera, organisera och pritoritera arbetet på ett effektivt sätt samt arbetar uthålligt tills arbetsuppgifter avslutats. Ditt arbetssätt är serviceinriktat och du har intresse och vilja av att hjälpa andra.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning under 11 månader med möjlighet till förlängning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Sektionen för resiliensinsatser har medarbetare både i Karlstad och Stockholm. Sektionens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella resiliensinsatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. Vidare ingår att tillvarata nationell kompetens för arbete i andra länder och organisationer för att möjliggöra hemtagningseffekter samt höja förmågan att förebygga och återuppbygga samt skapa beredskap för effektiv hantering av risker, olyckor och kriser.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning. Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf chef Henrik Herber. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
