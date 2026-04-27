Sekreterare - arbeta i utredning
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, Socialdepartementet
Är du en notariemeriterad jurist och vill använda din juridiska förmåga i en av Socialdepartementets bokstavsutredningar? Vi söker en utredningssekreterare till enhetens utredning som ligger under gruppen för familjeomsorg och barnrätt.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik arbetar med socialtjänstfrågor inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar även för samordning av barnrättspolitiken, funktionshinderspolitiken samt för vissa socialförsäkringsförmåner.
En av enhetens utredningar behöver förstärkas med juridisk kompetens. Arbetsuppgifterna innebär att bistå utredaren i arbetet med uppdraget. Det handlar bl.a. om att ta fram underlag och analyser som ligger till grund för de förslag som övervägs inom ramen för utredningens uppdrag samt föra dialog med berörda aktörer. Det ingår även att göra analyser av de förslag som övervägs och utforma författningsförslag. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/socialdepartementet
Vi söker dig som har en juristexamen och har genomfört notarietjänstgöring. Därtill har du kunskaper inom barnrätt och socialrätt. Vidare har du mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning, både på svenska och på engelska.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du ska ha mycket god förmåga att självständigt planera, samordna och driva processer och kunna ta egna initiativ. Du ska kunna arbeta under tidspress, vara uthållig och hantera flera olika typer av arbetsuppgifter samtidigt. Du ska vara kvalitetsmedveten, omdömesgill, strukturerad och samtidigt flexibel.Övrig information
Tidsbegränsad anställning under ca 9 månader. Tillträde snarast.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Sofia Landelius. Du är också välkommen att kontakta HR-Handläggare Isabella Granström. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Agnes Sörensen för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 maj 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Så ansöker du
