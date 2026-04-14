Scrum Master med krav- och testfokus
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett etablerat agilt utvecklingsteam i en samhällsviktig offentlig verksamhet där fokus ligger på digitalisering av fullmakter, identitets- och behörighetslösningar, elektroniska underskrifter, hantering av e-legitimationer samt elektroniska plånböcker enligt eIDAS2. Teamet arbetar nära verksamheten och andra aktörer, med korta feedbackloopar och stort eget ansvar genom hela utvecklingsprocessen.
Rollen kombinerar två perspektiv: du driver teamets agila arbetssätt som Scrum Master och bidrar samtidigt praktiskt inom krav och test. Du blir delaktig från analys och kravställning till implementation, test, driftsättning och vidareutveckling av befintliga tjänster. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka både teamets sätt att arbeta och utvecklingen av digitala tjänster med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu leder teamets agila ceremonier och hjälper teamet att arbeta strukturerat, hållbart och effektivt.
Du undanröjer hinder, coachar i agila arbetssätt och stöttar teamet i ständiga förbättringar, teamutveckling och teamdynamik.
Du samarbetar nära product owner, it-tjänsteansvarig, verksamhetsrepresentanter och andra roller för att skapa bra flöde och tydliga prioriteringar.
Du bidrar i teamets kapacitetsplanering, leveransarbete och uppföljning av incidenter, problem och livscykelhantering.
Du arbetar hands-on med kravanalys och kravhantering för användargränssnitt, API:er och icke-funktionella krav.
Du planerar, genomför och utvärderar testaktiviteter samt arbetar med både manuella och automatiserade tester.
Du är med och tar fram lösningar, designskisser och förbättringar som stärker kvalitet, automatisering och effektivitet.
Du säkerställer tillsammans med teamet att lösningarna uppfyller krav på driftbarhet, prestanda, förvaltningsbarhet och it-säkerhet.
Du dokumenterar det som behövs och delar kunskap vidare till relevanta intressenter.
KravDu har förmåga och erfarenhet av att leda ett utvecklingsteam som Scrum Master och facilitera agila ceremonier.
Du har erfarenhet av att coacha team i agila värderingar, arbetssätt, flöde, estimat och velocity.
Du har erfarenhet av att driva ständiga förbättringar, teamutveckling, teamkultur och samarbetsformer.
Du har erfarenhet av kravanalys, kravhantering och test i agila utvecklingsteam.
Du har erfarenhet av att formulera testbara systemkrav samt av att planera, genomföra och utvärdera testaktiviteter.
Du har arbetat med test av användargränssnitt, API:er och icke-funktionella krav, inklusive manuella och automatiserade tester.
Du är van att samverka nära verksamhetsrepresentanter, product owner och andra roller i ett agilt sammanhang.
Du samarbetar väl, är lyhörd, arbetar självständigt, tar initiativ och kommunicerar obehindrat på svenska.
MeriterandeErfarenhet av SAFe-inspirerat arbetssätt.
Erfarenhet av Continuous Integration och Continuous Deployment/Delivery samt ett testarbete anpassat för CI/CD.
Erfarenhet av Jira, Confluence, GitLab, Xray och WCAG.
Erfarenhet av Figma, Cypress, SQL, Kafka, Docker och Kubernetes.
Erfarenhet av lösningar inom fullmaktshantering, federerad autentisering och auktorisering, e-legitimationer eller elektroniska underskrifter.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
