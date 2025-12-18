Scrum Master
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.
Om rollen
Sopra Steria söker en engagerad Scrum Master som vill vara med och stärka vårt växande team i Stockholm. Du har erfarenhet av att driva agila arbetssätt och brinner för digital transformation. I denna roll spelar du en central del i att hjälpa våra kunder att utvecklas och nå sina mål.
Som Scrum Master coachar du våra agila team och säkerställer struktur, tempo och kontinuerlig förbättring. Med ditt inspirerande ledarskap skapar du förutsättningar för samarbete och tydlig kommunikation mellan produktägare, utvecklare och verksamhet. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera struktur, problemlösning och relationsskapande.
Vi ser gärna att du har:
Minst tre års erfarenhet av rollen som Scrum Master
Erfarenhet av att leda och coacha utvecklingsteam
Relevant högskole- eller universitetsutbildning
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Meriterande: erfarenhet som konsult
Meriterande: teknisk bakgrund Ersättning
