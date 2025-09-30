School Nurse
2025-09-30
About this vacancy
Skolsköterska till Internationella Engelska skolan i Landskrona 60-80%
IES Landskrona öppnade sin dörr år 2017, och är en skola för årskurser F-9. I vår skola möts dagligen närmare 600 elever samt närmare 70 medarbetare. Vi är en tvåspråkig skola, engelska-svenska, som följer den svenska läroplanen. Att jobba i vår skola är att vara del av en professionell gemenskap och samarbete.
Vi söker en legitimerad skolsköterska till vårt elevhälsoteam som vill vara med och göra skillnad i våra elevers vardag. Att arbeta på IES är en möjlighet att arbeta i en internationell miljö med ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt. Nyckelorden för skolan är tvåspråkighet, lugn inlärningsmiljö och tuff kärlek.
Ditt uppdrag som skolsköterska är att i samverkan med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande med det pedagogiska uppdraget i fokus så att alla elever ges förutsättningar att nå utbildningens mål i en miljö som främjar elevernas välbefinnande och lärande. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för skolsköterskor, vilket inkluderar hälsosamtal, öppen mottagning, läkarmottagning, vaccinationer och förebyggande hälsoarbete.
Vem är du?
Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du kan fatta egna beslut och initiera lösningar på situationer som kan uppstå. Du har en mycket god samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har hög digital kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering då det är viktigt för oss att du passar in i vårt team. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom distriktssköterska, barn- och ungdom eller skolsköterska. Tidigare erfarenhet som skolsköterska eller liknande arbete med barn och ungdomar är meriterande.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning på 60-80%. Semestertjänst. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.Publiceringsdatum2025-09-30Övrig information
Intyg om legitimation och behörighetsgivande examen ska bifogas ansökan. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt till: neil.duncan.landskrona@engelska.se
För frågor angående tjänsten som skolsköterska inom IES, kontakta
Helena Lüning
Director of Student Health/Verksamhetschef för Centrala Elevhälsan IES
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN
Huvudkontor/Head Office
Vendevägen 89, 182 32 DANDERYD
0723-51 79 00
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
