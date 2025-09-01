School Nurse
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
Skolsköterska till Internationella Engelska skolan i Kungsbacka
Internationella Engelska skolan (IES) i Kungsbacka söker legitimerad skolsköterska till en av de tre skolskötersketjänsterna på skolan. Elevhälsans arbete ställer stora krav på sina medarbetare och värdefulla egenskaper är flexibilitet, engagemang och ett genuint intresse för att jobba med barn. IES har en central elevhälsa där skolsköterskan blir inkluderad och får ta del av nätverksträffar och utbildning.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för skolsköterska arbete som bl.a. innefattar
hälsosamtal, öppen mottagning, läkarmottagning, vaccinationer samt förebyggande hälsoarbete.Kvalifikationer
• Specialistsjuksköterska med specialistutbildning i barn- och ungdom eller distriktssköterska alternativt skolsköterska enligt skolsköterskeprogrammet
• Tidigare erfarenhet som skolsköterska är meriterande.
Vi söker dig
• med ett engagemang och genuint intresse för att jobba med barn och ungdomar och som både har god förmåga att samverka men också kan ta egna initiativ.
• som har ett stort intresse för hälsofrämjande och förebyggande insatser
Arbetsplats
Internationella Engelska skolan i Kungsbacka, Gymnasiegatan 46, Kungsbacka
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. 80-100% dagtid. Semestertjänst.
Ansöka: www.engelska.se/careers
Sista dag för ansökan är 2025-09-31
Arbetsgivarens kontaktperson:
Rektor Carl Waddington 073-708 55 82
Verksamhetschef Helena Lüning, 072-351 79 00Övrig information
Internationella Engelska skolan (IES) är en friskola som grundades 1993 och nu har ca 31000 elever. IES har en central elevhälsa med samordnare för de olika professionerna i den samlade elevhälsan. Att arbeta inom IES är en möjlighet att arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk tanke. För mer information besök vår hemsida.
Intyg om legitimation och behörighetsgivande examen ska bifogas ansökan
Registerkontroller görs i samband med anställningen
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonsplatser. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kungsbacka.engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kungsbacka Kontakt
Carl Waddington carl.waddington.kungsbacka@engelska.se 073-708 55 82 Jobbnummer
9484498