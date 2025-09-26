Schema- och lokalsamordnare
Mälardalens Universitet / Administratörsjobb / Västerås
2025-09-26
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 2
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Stationeringsort: Eskilstuna eller Västerås, enligt överenskommelse
Akademi/enhet/avdelning: Infrastruktur och säkerhetPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som schema- och lokalsamordnare arbetar du i ett mindre team på fyra personer som har varierande arbetsuppgifter, där stor del handlar om handläggning av schema- och lokalbokningar, med e-post och telefon som främsta redskap. Arbetet innebär mycket intern kontakt med universitetets fyra akademier.
I rollen ingår även anordnandet av Högskoleprovet två gånger per år på 4-5 orter inom Mälardalsregionen. Arbetet delas upp mellan kollegorna som bl.a. bokar lokaler samt personal till respektive provställe.Kvalifikationer
För denna anställning behöver du en fullföljd gymnasial utbildning och minst 2 års erfarenhet från administrativt arbete. Du är van vid att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att hantera stressiga situationer på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt. Du har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter och kan prioritera effektivt även när arbetsbelastningen är hög.
För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att lära dig nya system och goda kunskaper i Office paketet. Då mycket av arbetet sker i både Excel, Word och powerpoint är det viktigt att du känner dig trygg med dessa verktyg.
Vidare har du mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då båda språken förekommer regelbundet i det dagliga arbetet.
Som person är du en lagspelare som är proaktiv i ditt agerande och du har ett gott ordningssinne.
Meriterande
För denna anställning är det meriterande med
• Erfarenhet av studier eller arbete vid högskola eller universitet.
• Tidigare erfarenhet av schemaläggning/lokalbokning eller motsvarande som av arbetsgivaren bedömer relevant
• Vana och erfarenhet att arbeta i olika IT-system, ex.vis schemaläggningssystem.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Som person behöver du vara serviceinriktad, ansvarstagande och självgående. Du är utvecklingsorienterad och en positiv person med en flexibel attityd som har lätt för att komma till tals med andra människor.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
