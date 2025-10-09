Schaktbilsförare CE
2025-10-09
CE Behörig Chaufför till Tapios Service AB med utgångspunkt i Göteborg
Är du en driven och ansvarsfull chaufför med erfarenhet av att köra schaktbil? Då kan du vara den vi söker! Tapios Service AB söker nu en CE-behörig chaufför med minst 1 års erfarenhet av att köra schakt.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Tjänsten börjar som provanställning men kan potentiellt övergå till en heltidsanställning vid gott arbete. Du kommer att vara en del av vårt professionella team och spela en viktig roll i att leverera högkvalitativa tjänster till vår kund. Vi värdesätter engagemang, noggrannhet och en positiv inställning.
Som schaktförare så startar du dagen ca 06.00-06.30, därefter för att ta dig ut till kund när kunden startar sin dag. Du kommunicerar med kunden under dagen hur de vill ha sitt material hanterat, där kan dag för dag se annorlunda ut.Kvalifikationer
• CE-körkort (gärna med erfarenhet av schaktbil)
• Minst 1 års erfarenhet av att köra lastbil, gärna schaktbil
• God svenska i tal och skrift
• Ansvarsfull och noggrann
• Positiv inställning och vilja att leverera bästa möjliga resultat, kommunikation är mycket viktigt i denna roll.
Vi erbjuder:
• En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö
• Goda utvecklingsmöjligheter
• En chans att bli en del av ett växande företag
• Möjlighet till heltidsanställning vid gott arbete
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig som en del av vårt team på Tapios Service AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: Mattias@Tapiosservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tapios Service AB
(org.nr 559284-4509), http://www.tapiosservice.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mattias Tapio Info@tapiosservice.se Jobbnummer
9548057