Scenchef Klarascenerna
Kulturhuset Stadsteatern AB / Ljus- och ljudjobb / Stockholm Visa alla ljus- och ljudjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kulturhuset Stadsteatern AB i Stockholm
Kulturhuset Stadsteatern söker en Scenchef till Klarascenerna - enheten som består av Klarascenen samt Lilla scenen och som tillsammans benämns Klarascenerna. Du kliver in i en roll där ledarskap och teknik möter scenkonstens krav på kvalitet, säkerhet och samverkan.
Du är en närvarande och tydlig ledare som leder genom andra chefer, skapar struktur i ett högt tempo och bygger förtroende i team med många kontaktytor.
OM ENHETEN
Föreställningstekniska enheten bemannar scener och verksamhet vid Sergels torg och omfattar drygt 90 scenkonstekniker inom scen, ljus, ljud och bild. Enheten är organiserad i fyra delar (Stora scen, Klarascenerna, Kulturhuset och Profilscenerna) samt en stab med bland annat servicetekniker och elektriker.
ROLLEN
Som Scenchef för Klarascenerna ansvarar du för att inom satta ramar skapa bästa möjliga förutsättningar för den konstnärliga verksamheten - med kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö i fokus. Du leder genom tre chefer och en arbetsledare. Du ingår i scenchefsgruppen och rapporterar till föreställningsteknisk chef.
ARBETSUPPGIFTER leda genom andra chefer med ett stödjande, coachande och tydligt ledarskap
utveckla enhetens tekniska och organisatoriska arbetssätt
förvalta verksamhetens lokaler
säkerställa effektiv samverkan med producenter, verkstäder och övriga funktioner
ansvara för medarbetarnas fysiska och sociala arbetsmiljö
samordna planering för verksamheten och ha visst budgetansvar
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till kontorstid, men arbete på kvällar och helger kan förekomma.
KOMPETENS
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
dokumenterad chefserfarenhet
erfarenhet från professionell scenkonstverksamhet
utbildning inom scenteknik eller dokumenterad motsvarande erfarenhet
god kännedom om scen och LLB arbete samt utrustning
erfarenhet av produktionsprocessen inom repertoarteater, turnéer eller liknande verksamhet
stark samarbetsförmåga, flexibilitet, god planeringsförmåga samt god kommunikation på svenska och engelska
Erfarenhet av budgetansvar är ett plus
ANSÖKAN
Tjänsten är en tillsvidareanställning med startdatum enligt överenskommelse. Kulturhuset Stadsteatern tillämpar 6 månaders provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast 1 mars.
Frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Föreställningsteknisk chef Anders Brodén, anders.broden@kulturhusetstadsteatern.se
.
Fackliga företrädare: Kontaktuppgifter till lokala fackliga företrädare finns på vår rekryteringssida.
Mångfald och hållbarhet: Kulturhuset Stadsteatern värdesätter mångfald och ser olikheter som en styrka. Vårt hållbarhetsarbete omfattar både socialt ansvar och klimatpåverkan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturhuset Stadsteatern AB
(org.nr 556026-1553) Kontakt
Föreställningsteknisk chef
Anders Brodén anders.broden@kulturhusetstadsteatern.se Jobbnummer
9712554