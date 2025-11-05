SBA Samordnare till Riksbyggen i Malmö
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Vi söker nu en SBA Samordnare som vill vara med att utveckla brandskyddsarbetet för våra rikstäckande företagskunder.
Hos oss gör du skillnad
Som SBA Samordnare hos Riksbyggen blir du en nyckelperson i vårt arbete med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för våra rikstäckande företagskunder. Du bidrar till att skapa trygga och brandsäkra miljöer där människor arbetar och bor.
I den här rollen får du en central funktion i vårt brandskyddsarbete.
Ditt uppdrag är att säkerställa att våra kunders fastigheter uppfyller alla krav och riktlinjer inom SBA.
Du kommer bland annat att:
• Utföra inspektioner, riskbedömningar och utredningar av fastigheternas brandskydd
• Ta fram behovsanpassade lösningar för ett effektivt brandskydd
• Dokumentera och presentera risker och åtgärdsförslag i tydliga rapporter
• Fånga upp kundernas behov och bidra med proaktiva förbättringar
• Hålla interna utbildningar och stärka kompetensen inom SBA internt inom Riksbyggen
Du samarbetar nära med fastighetschef, förvaltare och driftspersonal - ett kundteam där vi tillsammans skapar säkra och välfungerande fastigheter.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom området brand/brandskydd alternativt har annan motsvarande utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet inom systematiskt brandskyddsarbete.
Som person är du kundorienterad och har förmågan att se och möta kunders behov. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt bygga långsiktiga relationer med både kunder och kollegor.
Vi ser att du har:
• Har mångårig erfarenhet av SBA arbete och har en förmåga att driva processer
• Erfarenhet av arbete med riskanalyser, handlingsplaner och utbildning inom brandskydd
• God kunskap om regelverk och krav för brandlarm och brandskyddssystem
• Utbildning inom SBA, brandskyddssamordning- och projektering
• Erfarenhet av tjänsteförsäljning är meriterande
• Erfarenhet av projektledning är meriterande
• Har en kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift
Placeringsort: Malmö
Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till bil.
Riksbyggen tillämpar provanställning. Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Ansökan & kontakt
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobba hos oss/Lediga jobb
Sista ansökningsdag är 2025-11-26. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval och intervjuer sker löpande.
Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Marknadsområdeschef Anders Tenggren, anders.tenggren@Riksbyggen.se Publiceringsdatum2025-11-05Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
