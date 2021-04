Sävsjö kommun söker efter en campingassistent - Sävsjö kommun, Individ- & Familjeomsorg - Ekonomichefsjobb i Sävsjö

Välkommen till ett gott liv i barnvänliga Sävsjö.En liten kommun med stora möjligheter - mitt i Småland.Rik på upplevelser, kultur och natur.Expansivt näringsliv och härliga boendemöjligheter.Låt dina drömmar få plats - välj Sävsjö!Sävsjö Camping är sedan januari 2021 en del av Socialförvaltningen i Sävsjö kommun. Organisatoriskt befinner sig campingen i SIA (Sysselsättning, integration, arbetsmarknad). SIA är en del av IFO (individ och familjeomsorgen).Vi bedriver campingverksamhet året om men har högsäsong från mitten av maj till slutet av augusti. Förutom att vi är en fullvärdig camping i mitten av Småland så är vi även en arbetsplats som tar emot många praktikanter från arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet och socialpsykiatrisk verksamhet.Alla praktikanter hos oss har målet att komma vidare i sin personliga utveckling!Campingen ligger vid Eksjöhovgårdssjön i Sävsjö och Hovgårdsbadet, Familjebadet, fotbollsplaner och padelbanor är våra närmsta grannar!2021-04-08Som campingassistent hos oss kommer du att hjälpa till att serva våra kunder med ett leende varje dag. Det kommer du att göra i receptionen där du tar emot och säger hej då till våra gäster. Du kommer även att servera glass, kaffe med kaka och enklare luncher till våra gäster. Du lägger in bokningar till campingen och våra campingstugor. I ditt ansvar ingår också att städa toaletter och servicehuset, samt hjälpa till att hålla rent våra grönområden vid behov. I tjänsten kommer du även vara praktikhandledare för våra praktikanter.Vi kommer även ha olika förbättringsprojekt igång under sommaren där du kommer att vara en viktig del för att verksamheten ska blomma.Vi ser att du har arbetslivserfarenhet av att jobba på camping eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du behöver också ha erfarenhet av att handleda personer som står långt från arbetsmarknaden samt inom daglig verksamhet och socialpsykiatrisk verksamhet. För att trivas i tjänsten förutsätter vi även att du är serviceminded och trivs med att arbeta i en verksamhet med variation.Vi ser gärna att du är händig och därmed har lätt för att lösa praktiska saker på campingen. Det kan vara allt från att städa campingstugorna till att laga staket eller hjälpa till med att renovera campingstugaB-körkort är ett krav.Varaktighet, arbetstidDeltid. 70% Schema. Du kommer att få ett schema där det ingår kvällar och helger i din tjänstgöring Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: 2021-05-17 , upphör: Vi kommer att behöva dina tjänster till 31 augusti 2021.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-18