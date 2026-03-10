Säsongspersonal till Värmdö
2026-03-10
Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration - så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv.
Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö och vår distributionscentral finns i Jönköping. Granngården har cirka 950 anställda. Omsättningen 2023 var ca 2,6 Mdkr. Granngården ägs sedan 2016 av norska Felleskjøpet.
Till vår butik i Värmdö behöver vi stärka vårt team med en serviceinriktad och relationsskapande säljare som brinner för kundmöten. Låter detta som något för dig, välkommen att söka tjänsten!Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
• Arbeta aktivt med försäljning och rådgivning av vårt breda sortiment inom Djur och Trädgård, Lantbruk/skog, samt Hus/hem.
• Kassaarbete och uppackning av varor.
• Planering och uppföljning av kundaktiviteter, exponering och varupåfyllnad.
• Tunga lyft förekommerKvalifikationer
Vi söker dig som har säljerfarenhet från detaljhandeln samt kunskap av och intresse för vårt jordnära produktsortiment inom djur och natur. Har du truckkort är det meriterande.
Personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft, god samarbetsförmåga, ordningssinne och ett genuint intresse för våra kunder är några av de egenskaper som vi värdesätter högt.
Utöver ovanstående personliga egenskaper är det viktigt att du som anställd inom Granngården är en god ambassadör för företaget och att du kan identifiera dig med vår kultur:
• Jordnära * Engagerade * Kunniga * Lagspelare *
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i en stimulerande miljö där du får friheten att utveckla kompetenserna inom försäljningsbranschen. Du får dessutom trevliga och inspirerande arbetskollegor!
Granngården arbetar strategiskt för att bidra till en hållbar utveckling. Vi uppmuntrar nya idéer, synsätt och arbetar för en dynamisk organisation. Vi vet att en bredare mångfald skapar grunden för en bättre utveckling, både individuellt och som organisation och strävar efter att stärka vår mångfald i alla våra nyrekryteringar.
Tjänsten och ansökan:
Tillträde Snarast möjligt, enligt överenskommelse
Tjänsten: Särskild visstidsanställning 50 % till den 31/8. Tjänsten innebär även arbete under kvällar och helger.
Information och ansökan: Har du frågor kring tjänsten kontaktar du butikschef Patrick Wester. Inga ansökningar skickas direkt till e-post utan sker genom länken nedan.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kommer att arbeta löpande med urvalsprocessen. Sista ansökningsdagen är den 31 03 2026.
För mer information om Granngården och hur det är att jobba hos oss:https://granngarden.se/jobba-hos-oss
(https://granngarden.se/jobba-hos-oss) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9411". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Granngården AB
(org.nr 556547-6172) Arbetsplats
Granngården Kontakt
Butikschef
Patrick Wester patrick.wester@granngarden.se Jobbnummer
9787070