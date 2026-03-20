Säsongspersonal till reception
2026-03-20
RECEPTIONSPERSONAL - SÄSONG
Vi på Skogshem & Wijk söker dig som tar studenten i år och vill ut i arbetslivet eller kanske har du några års erfarenhet men vill arbeta säsong hos oss. Det viktigaste för oss är att du tycker om att arbeta tillsammans med människor och att ge god service med ett glatt humör och har sinne för detaljer. Då vi har många nordiska gäster, ska din svenska vara flytande i tal och skrift. Körkort och bil är ett plus då vi ligger ute på norra Lidingö.
Arbetstiderna varierar och vissa helger förekommer. Våra öppettider påminner om skolans, då vi har mindre eller stängt under lov och helger då det oftast inte är konferenser då.
Vem eller hur tror vi att du är?
Du gillar att jobba med människor och vara bland gästerna när det händer. Du har viljan och drivkraften att samarbeta och låta de runt omkring dig få möjlighet att växa. Att hjälpa andra avdelningar med idéer och utvecklig är naturligt för dig.
Du har rätt känsla för detaljer och är van att se flöden.
Tjänsterna är på minst 75 % under perioden 2026-08-10 till 2025-11-30 med möjlig förlängning.
Vad har vi att erbjuda dig?
Fantastiska arbetskamrater, https://skogshem-wijk.com/om-oss/medarbetare/
som är kända för att de är välkomnande, inkluderande och stöttar varandra.
Du får en vacker arbetsplats i en helt fantastisk och kreativ miljö med härliga omgivningar. Som nämnts tidigare är arbetstiderna varierande över säsongen där vissa helger ingår och med möjlighet till mera ledighet runt lov, sommar, jul då vi inte har konfererande gäster.
Som anställd har du många förmåner, såsom friskvårdsbidrag, gratis tillgång till gym mm men även bra priser hos kollegor i branschen på hotellnätter, tillgång till naprapat och företagsläkare.
För mer information om din blivande arbetsplats och dina jobbarkompisar:https://skogshem-wijk.com/https://skogshem-wijk.com/om-oss/fotogalleri/
Är du intresserad kontakta gärna oss, oss via mailen.personal@skogshem-wijk.com
eller
För frågor kontakta Hotellchef Petra Peltonen dagtid 08 - 731 42 45
Uttagning sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: personal@skogshem-wijk.com Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare S&W Meetings Events AB
Hustegavägen 1
181 24 LIDINGÖ Jobbnummer
