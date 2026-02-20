Säsongsjobb trädgårdsskötsel
Athletic Work Nordic AB / Trädgårdsodlarjobb / Täby
2026-02-20
Säsongjobb Trädgårdsskötsel
Tycker du om trädgårdsskötsel och ta hand om vackra utomhusmiljöer? Då har vi ett spännande jobb för dig! Vi söker nu en person som vill vara med och förvandla utemiljöer till gröna oaser under vår och sommar.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor på olika projekt. Du kommer att vara ute i alla väderförhållanden och hjälpa till att skapa hållbara och estetiska växtmiljöer. Arbetet är fysiskt krävande, så det är viktigt att du är i god fysisk form och gillar att arbeta praktiskt.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta plantering, skötsel och underhåll av växter på olika platser, vilket ger dig en varierad och inspirerande arbetsdag. Vi värdesätter kvalitet i arbetet och att du alltid ser till helheten när du utför dina uppgifter.
Tjänst: Säsongsanställning (April - Oktober) Arbetstider:
Måndag till torsdag: 06:00 - 15:00
Fredag: 06:00 - 13:45
Vem är du?
Du är en självgående och kreativ person som ser lösningar istället för problem.
Du är ansvarsfull, pålitlig och trivs med att ta eget ansvar.
Du har ett öga för detaljer och vet vad som krävs för att skapa en vacker och välskött utemiljö.
Du är inte rädd för att ta i och tycker om fysiskt arbete.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete, växtvård eller landskapsdesign.
Aktiv eller en bakgrund inom idrott eller andra fysiska aktiviteter som visar på god arbetskapacitet.
Du har ett genuint intresse för växter och trädgårdsarbete.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i både tal och skrift
Vill du vara en del av ett engagerat team? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Athletic Work Nordic AB
(org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
111 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Athletic Work Jobbnummer
9754946