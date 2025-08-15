Säsongsjobb i fjällen!
Skistar AB Åre / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Åre Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Åre
2025-08-15
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skistar AB Åre i Åre
, Härjedalen
eller i hela Sverige
SkiStars vision är att skapa minnesvärda fjällupplevelser. Vi är den ledande semesterarrangören för Skandinavien. Våra destinationer hittar du i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge.
Vill du bli en del av oss på SkiStar?
Vi söker medarbetare inom alla våra verksamheter som exempelvis, skidinstruktörer, liftvärdar, medarbetare till vår skiduthyrning, restaurangmedarbetare, servitörer och logivärdar.
Du hittar mer information om alla våra jobb på https://www.skistar.com/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SkiStar AB
(org.nr 556093-6949), https://www.skistar.com/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb/ Arbetsplats
Skistar AB Åre Jobbnummer
9459472