Säsongsarbete däckverstad

2026-03-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pelles Däck AB i Linköping
Omg anställning.Bistå,hjälpa till under hjulskiftar säsong mitten Mars,April del av Maj,de förekommande moment som kan uppstå.God fysik,stress tålig.Jobbar i en grupp på 8-9 personer ,Inomhus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: ekonomi@pellesdack.se Arbetsgivare Pelles Däck AB
(org.nr 556368-1351), http://www.pellesdack.se
Gottorpsgatan 43 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lasse Klefborg ekonomi@pellesdack.se 0705299874 Jobbnummer
9794157