Säsongsanställning parkarbetare
Nora kommun, Tillväxt och utveckling / Trädgårdsanläggarjobb / Nora
2025-12-23
På fastighetsenheten i Nora kommun arbetar vi operativt med stadsmiljöfrågor för att skapa en hållbar och grön kommun. Parkgruppen ansvarar för skötsel, renhållning samt underhåll av kommunens offentliga parker, naturområden, badplatser, lekplatser och torg. Parkgruppen består av 3 ordinarie parkarbetare, en skogsförvaltare samt tillgång till parkspecialist och stadsträdgårdsmästare. Parkgruppen leds av fastighetschef. Inför sommarsäsongen 2026 behöver parkgruppen stärkas upp med tre säsongsanställda parkarbetare. Vi söker dig som vill arbeta med att hålla våra samhällen rena och välkomnande för boende och besökare.
Är du ansvarstagande och inte rädd för att ta i? Då kan detta vara jobbet för dig. Vi utlovar ett varierat och roligt jobb i en av Sveriges vackraste turistkommuner! Som parkarbetare hos oss ingår du i ett engagerat arbetslag som ansvarar för att hålla kommunens yttre miljöer som parker, badplatser och samhällen välskötta.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan komma att variera under säsongen utifrån hur behovet ser ut och innefattar bland annat gräsklippning, trimning, ogräsrensning, häckklippning och röjning av sly. Vi underhåller och städar kommunens lekplatser och badplatser.Kvalifikationer
Du som söker bör ha erfarenhet inom parkarbete eller renhållning och tycka om att arbeta utomhus. Du är punktlig och kan arbeta självständigt samt ha lätt för att samarbeta. Du är en viktig representant för Nora kommun och vi vill att du är serviceinriktad, positiv och noggrann i ditt arbete.
Vi ser att du som söker har god maskin- och verktygsvana samt god förståelse för säkerhetsrutiner.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Arbetsplats
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Kontakt
Fastighetschef
Sofia Storm sofia.storm@nora.se 058781228 Jobbnummer
9661967