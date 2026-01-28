Säsongsanställning, Öxnehaga
Jobbet.se Sverige AB / Trädgårdsanläggarjobb / Jönköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Jönköping
2026-01-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Jönköping
, Värnamo
, Skövde
, Borås
, Motala
eller i hela Sverige
Nu söker vi två säsongsanställda medarbetare till vårt förvaltningsområde Öxnehaga! Som medarbetare hos oss på Vätterhem får du vara med och skapa hållbara och trygga stadsdelar där alla känner trivsel, gemenskap och framtidstro.
Om du är intresserad av att jobba på Öxnehaga under perioden maj - oktober får du totalt 35 kollegor med Anette som förvaltningschef. I teamet som nu behöver förstärkning inför säsongen har du Marie Kyhlberg som närmaste chef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten:
Vattning av buskar och träd
Gräsklippning
Rabattrensning
Renhållning
Viss maskinservice
Transportuppdrag
Vid behov vara kollegorna behjälplig Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en slutförd gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med grönytor, utemiljöer och trädgård. Vi ser även att det är en fördel med erfarenhet av trädgårdsmaskiner samt att köra hjjullastare. B-körkort är ett krav för att du ska kunna ta dig runt på våra olika områden.
Du har en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift med såväl kollegor som hyresgäster. Behärskar du även andra språk ser vi det som meriterande.
Din person:
Du bidrar till en positiv, inkluderande och respektfull arbetsmiljö genom att samarbeta, visa omtanke och hjälpa dina kollegor. Genom tydlig kommunikation och lösningsorienterat arbetssätt är du en del av att skapa en trygg och trivsam miljö för hyresgäster och kollegor.
Du agerar ansvarsfullt, är en förebild och delar med dig av dina erfarenheter. Att aktivt lyssna på kollegor och ge och efterfråga feedback är en självklarhet för dig. Du är nyfiken och öppen för nya lärdomar, vågar ta initiativ till nya idéer och arbetssätt, lär av misstag, följer givna instruktioner och bidrar till verksamhetens utveckling.
Vi utgår från vår värdegrund LUTA; Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar, i allt vi gör. Som medarbetare hos oss är det viktigt att du aktivt arbetar utifrån dessa ledord.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig:
Hos oss får du ett omväxlande och fritt arbete där du själv har stor möjlighet att påverka utformningen av ditt arbete. Det är viktigt för oss att skapa de bästa förutsättningarna för din utveckling och trivsel genom ett nära ledarskap. Om det behövs utbildar vi dig internt eller externt, samt ger dig de verktyg du behöver för att du ska lyckas i ditt arbete.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.vatterhem.se/om-vatterhem/karriar/bli-en-del-av-vatterhem/
Övrig information och ansökan:
Tjänsterna avser två säsongsanställningar på heltid under perioden maj - oktober.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Marie Kyhlberg, Förvaltare Öxnehaga, Telefonnummer: 036-19 94 76 eller mail: marie.kyhlberg@vatterhem.se
.
Kollektivavtal finns med Fastighetsanställdas Förbund. Fackliga frågor besvaras av Bhavesh Chauhan 036-19 94 89.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 22 februari 2026.
Vänligen notera att vi inte hanterar några ansökningar via mejl, vi ber dig därför att inkomma med ansökan via vårt rekryteringssystem.
OBS! En av tjänsterna kan komma att tas i anspråk av person med företrädesrätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Vätterhem tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Kvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning
B-körkort
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med grönytor, utemiljöer och trädgård
Erfarenhet av trädgårdsmaskiner samt att köra hjullastare
Om du behärskar andra språk förutom svenska
Om arbetsgivaren - Vätterhem
Med engagemang och omtanke skapar vi hållbara och trygga stadsdelar där alla känner trivsel, gemenskap och framtidstro. Vätterhem äger, förvaltar och utvecklar moderna hem i Jönköpings kommun, med 9 045 lägenheter och cirka 260 verksamhetslokaler. Vi är Smålands största bostadsbolag med en omsättning på 793 miljoner kronor och över 87% nöjda hyresgäster.
Vår värdegrund "LUTA" - Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar - genomsyrar allt vi gör. Med en decentraliserad fastighetsskötsel och centraliserat huvudkontor, skapar vi delaktighet och effektivitet. Hos oss kan alla medarbetare påverka sitt arbete och företagets utveckling. Vi har olika roller men samma värde för bolaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Vätterhem Jobbnummer
9710287