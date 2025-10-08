Sankt Petri frisör
2025-10-08
Sankt petri frisör söker duktiga och välutbildade frisörer med erfarenhet till våra salong i Lund.
Hos Sankt Petri frisör är kunden alltid i centrum. Vi behöver dig som är kreativ, engagerad och att du är bra på att möter båda kunder och kolleger med respekt och bidrar till en god stämning. Vi tror på att skapa en upplevelse som kunderna kommer minnas och uppskatta.
Våra kundkrets är barn, pensionärer och unga människor. Drop-in är en del av Sankt Petri frisör.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100 och kan vara dit nya spännande jobb inom frisör yrket.
Sankt Petri frisör följer kollektivavtal och strävar efter att skapa en inkluderande och givande arbetsmiljö. Vi ser fram emot att välkomna dig i vårt fantastiska team.
Skicka ditt cv på Mail och vi återkomma!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: Helene_Ibrahim@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mutee Salonger AB
(org.nr 559097-0298)
Sankt Petri Kyrkogata 5 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Sankt petri frisör Jobbnummer
9546736