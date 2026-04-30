Sånglärare
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Ronneby Visa alla pedagogjobb i Ronneby
2026-04-30
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen i Ronneby
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Ronneby Kulturskola är en mötesplats för skapande och lärande för barn och unga i kommunen. Vi erbjuder undervisning i musik, dans, teater, musikal, bild & form och film.
Publiceringsdatum2026-04-30
Vill du vara med och utveckla sångämnet, undervisningen och verksamheten tillsammans med elever och kollegor?
Ronneby Kulturskola söker en sånglärare på heltid med start 8 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Hos oss har du möjlighet att påverka hur sångundervisningen utvecklas. Vi saknar idag körverksamhet och vill att du tar en aktiv roll i att starta upp den igen. Hösten 2025 startade vi en musikalkurs som du blir en viktig del i att vidareutveckla. Erfarenhet av musikal är därför meriterande.
Undervisningen utgår från elevernas intressen, samtidigt som du aktivt breddar deras musikaliska erfarenhet och uttryck. Vi arbetar med elevinflytande och vill utveckla det ytterligare. Vi arbetar med både mindre och större produktioner där elever uppmuntras att delta.
En viktig del av uppdraget är samverkan med kollegor i olika ämnen och verksamheter. Vi söker dig som ser ämnesövergripande projekt och samarbeten som en naturlig och givande del av arbetet både för elevernas lärande och utveckling, och för att ge dem sammanhang i sitt musicerande.
Undervisningen är huvudsakligen förlagd till våra lokaler och sker i form av enskilda lektioner och undervisning i mindre grupper. Du har tillgång till ett eget, välutrustat undervisningsrum med piano, PA, mikrofoner och inspelningsutrustning.
Du ackompanjerar dina elever på piano i undervisningen och vid framträdanden. Vid behov av mer avancerat ackompanjemang finns stöd från pianolärare.
Vi söker dig som:
* har bred genrekompetens och kan anpassa repertoar efter elevens intresse
* har god förmåga att skapa och upprätthålla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
* bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö
* planerar och genomför undervisning med tydlig progression utifrån elevens nivå och mål
* bidrar i samarbeten, till exempel i projekt, produktioner eller ensembleverksamhet
* reflekterar över din undervisning och utvecklar arbetssätt utifrån elevernas behov och verksamhetens utveckling
* vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetOm tjänsten
* Heltid
* Ferietjänst
* Start 6 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
* Undervisningen är förlagt till eftermiddag och arbete helg förekommer
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
* Pedagogisk examen från musikhögskola eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
* Erfarenhet av att undervisa barn och unga i sång
* God förmåga att ackompanjera på piano
* God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg i undervisning och administration
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* B-körkort
* Erfarenhet av arbete på kulturskola
* Erfarenhet av körverksamhet
* Erfarenhet av musikal
* God förmåga att ackompanjera på gitarr
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C322792-2026-59".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837), http://www.ronnebykulturskola.se
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY
För detta jobb krävs körkort.
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kulturskolechef
Maria Sjölund maria.sjolund@edu.ronneby.se +46457617530
9885427