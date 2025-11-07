Saneringstekniker
Recover Skadeservice AB är en heltäckande leverantör inom sanering, avfuktning och fastighetsservice. Vi arbetar med allt från brandsanering och vattenskador till sanering av mögel och kemikalier. Vi har även kollegor som jobbar med innemiljöutredningar samt en fastighetsjour. Med hög kompetens och ett starkt kundfokus hjälper vi våra kunder.
Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och söker efter fler kompetenta och engagerade kollegor. Just nu rekryterar vi Saneringstekniker med inriktning rivning/ventilation till Eskilstuna Ta chansen att bli en del av ett företag i stark tillväxt - med kollegor som är pålitliga, modiga och omtänksamma!
Mer om tjänsten
Hos oss möter du varierande arbetsuppgifter i varierande miljöer - ett spännande yrke som ställer krav på flexibilitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara inom sanering, rivning och ventilationsrensning tillsammans med kollegor från olika bakgrunder - tjejer och killar i blandade åldrar.
Arbetsmoment kan exempelvis vara:
Rivningsarbete vid brand- och vattenskador
Sanering vid brand- och vattenskador
Ventilationsrensning
Mer om dig och vad vi söker
Du har erfarenhet från liknande arbete inom skadesanering och/eller rivning. Tidigare erfarenhet från arbete i bygg- eller fastighetsbranschen är meriterande. Viljan och inställningen är det viktigaste för oss! B-körkort och svenska tal/skrift är ett krav.
I rollen som Saneringstekniker träffar du dagligen våra kunder på plats och vi tror därför att du har en god känsla för service samt att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. God fysik är en fördel då tunga lyft kan förekomma. Du är noggrann i utförandet av ditt arbete och har lätt för att läsa och ta till dig instruktioner. Möjlighet till arbete i beredskap vid behov.
Som person är du stresstålig, ansvarsfull, van vid att ta egna initiativ samt att du har ett högt säkerhetstänk. Vi arbetar för en inkluderande och jämställd arbetsmiljö och välkomnar därför personer med olika bakgrunder att söka tjänsten.
Något av det vi erbjuder dig
Vidareutveckling i form av interna och externa utbildningar
En stor variation i kunduppdrag och projekt
En trygg anställning med kollektivavtalad pension, försäkringar och semester
Vi är måna om våra medarbetares hälsa och välmående. Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och olika hälsoaktiviteter Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
