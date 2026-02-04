Samordningsdirektör till Danderyds kommun
2026-02-04
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun i Danderyd
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Brinner du för att skapa ordning, helhet och hög kvalitet? Får ord som styrning och samordning dig att känna wow? Då kan du vara den chef vi söker till vår nya avdelning!
Vi är i utmaningarnas tid och för att möta det har vi skapat en helt ny avdelning, styrning- och samordningsavdelningen. Där har vi har valt att samla viktiga strategiska funktioner på ett sätt som gör att vi arbetar mer enhetligt, effektivt och med ännu större nytta för hela kommunen. Nu söker vi dig som vill leda avdelningen och bli vår nya samordningsdirektör!Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
På vår nya avdelning samlar vi nu flera funktioner som tidigare varit utspridda i organisationen men som har starka beröringspunkter. Genom att arbeta närmare varandra ser vi stora möjligheter att skapa synergier. Avdelningen kommer bestå av: Upphandlingsenheten, kanslienheten, utredning och juridik(Kommunjurister och Utredare), näringsliv samt trygghets- och säkerhetsenheten.
Ett samlat ansvar ger också förbättrade förutsättningar för kvalitetsutveckling och uppföljning i nära samverkan med ekonomiavdelningen och övriga avdelningar på kommunledningskontoret, och i högsta grad i nära samverkan med förvaltningarna.
Totalt består avdelningen av 35 medarbetare och som samordningsdirektör blir du en viktig del av både kommunledningskontorets ledningsgrupp och kommunens övergripande ledningsgrupp. Din närmsta chef blir kommundirektören.
Som samordningsdirektör kommer du utöver ansvaret för enheter och medarbetare som ingår i avdelningen också få i uppdrag att utveckla och samordna kommungemensamma styr- och uppföljningsprocesser, som inte redan omfattas av ekonomistyrningen. Det lägger grunden för långsiktig utveckling, ökad transparens och ett effektivt resursutnyttjande i hela kommunkoncernen. Du kommer regelbundet möta såväl den politiska majoritetsledningen som kommunstyrelsen. När kommundirektören är frånvarande är du en av de direktörer som kan komma att träda in i dennes ställe.
Målsättningen är att du som ny chef kan vara på plats till den 1 juni 2026, då också organisationsförändringen träder i kraft.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
* Akademisk examen, gärna jurist
* Bred erfarenhet av ledande befattningar på kommunövergripande nivå eller i annan motsvarande politiskt styrd organisation, gärna hos flera arbetsgivare
* Mycket god kunskap om och erfarenhet av hur en politiskt styrd organisation och dess beslutsprocesser fungerar
* Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i det svenska språket
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har ett positivt och engagerat förhållningssätt som skapar energi i både vardag och utvecklingsarbete. Du är nyfiken och öppen för att tänka nytt, och du trivs med att pröva alternativa arbetssätt och ta lärdom av andra. I samarbeten är du prestigelös och bidrar gärna med idéer, samtidigt som du uppskattar att bolla tankar i både mindre och större grupper.
Du har en god förmåga att fatta beslut och är väl medveten om att kloka beslut ofta kräver dialog och delaktighet. Du arbetar strukturerat och analytiskt, med förmåga att skilja på vad som är stort och smått, samtidigt som du ser när detaljerna är avgörande för helheten.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
Vi ser verkligen fram emot att läsa om ditt intresse för uppdraget!
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
