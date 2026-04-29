Samordnare till Fortbildningsenheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Fortbildningsenheten / Marknadsföringsjobb / Göteborg
2026-04-29
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Inom verksamhetsområde specialpedagogiskt stöd arbetar vi med att vårt specialpedagogiska stöd ska skapa förutsättningar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Vi kompletterar kommunernas och skolornas egna specialpedagogiska resurser. Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.
Nu söker vi en samordnare till Fortbildningsenheten med placering vid ett av SPSM:s kontor i Luleå, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Örebro - där dina kollegor inom enheten finns idag.
Tjänsten är placerad på Fortbildningsenheten inom avdelningen för läromedel och fortbildning, och verksamhetsområdet Specialpedagogiskt stöd. Fortbildningsenhetens uppdrag är att skapa en organisering och verksamhetsmodell som stödjer ett likvärdigt och tillgängligt utbud av kompetensutveckling för professionella i skolan. Vi ansvarar för att anordna kompetensutveckling enligt instruktionen för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Huvuduppdraget är att erbjuda kompetensutveckling enligt en kvalitetssäkrad systematisk process i form av aktiviteter och stödmaterial.
Avdelningen för Läromedel och Fortbildning (ALF) är organiserad i fem enheter med ca. 70 medarbetare som är fördelade i landet.Vi är en digitalt distribuerad enhet vars möten sker digitalt. Resor i tjänsten kan förekomma. Arbetet sker på plats med möjlighet till distansarbete med upp till 50%.
Arbetsuppgifter
Som samordnare arbetar du taktiskt och operativt, med helhetssyn i utvecklingen av den nationella kompetensutvecklingen. Du samlar och håller ihop rådgivarna, de som genomför kompetensutvecklingen, i det dagliga arbetet. Du ansvarar också för att fortbildningsarbetet hålls samman över tid så att planering, genomförande och uppföljning bildar en tydlig och långsiktig helhet. Du skapar struktur i komplexa flöden och säkerställer att våra processer håller hög kvalitet genom hela kedjan.
Rollen innebär att samordna, genomföra och knyta samman olika perspektiv, vilket ställer krav på samarbetsförmåga, kommunikativ tydlighet och omdöme i både operativa och långsiktiga frågor. Du driver arbetet framåt på ett självgående sätt och tar initiativ där det behövs, samtidigt som du arbetar flexibelt när förutsättningar förändras. I rollen ingår att planera för samt följa upp vårt erbjudande av aktiviteter och stödmaterial. Som en del av uppdraget ingår att leda operativa moment så som sändningsledning.
I rollen ingår också analys- och utredningsarbete vilket kräver en problemlösande analysförmåga, pedagogisk insikt, språklig analytisk förmåga och förmåga att väga samman flera perspektiv med gott omdöme.Kvalifikationer
* Vi söker dig med:
Akademisk examen med inriktning mot pedagogik, specialpedagogik eller annan relevant akademisk examen, till exempel inom utbildningsvetenskap, beteendevetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.
Några års erfarenhet av och god kunskap om arbete med att utforma digitala pedagogiska tjänster för externa deltagare - samt att stödja andras kompetensutveckling.
Erfarenhet av att arbeta med processer som kräver helhetssyn, struktur och kvalitetsmedvetenhet.
Några års erfarenhet av uppdrag där handledning och samarbete, samordning och relationsskapande varit centrala delar.
God förmåga att arbeta självständigt och självgående, och ta initiativ för att driva arbetet framåt.
Dokumenterad erfarenhet av att analysera komplexa frågor och fatta beslut med gott omdöme.
Uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska.
God förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift och kan anpassa ditt budskap utifrån pedagogisk insikt.
Erfarenhet av att handleda andra i olika digitala system, tex. Zoom-webbinars.
Erfarenhet av att arbeta med digitala system för kompetensutveckling (LMS).
* Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet.
Erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete.
Som person är du trygg och stabil, med god självinsikt och förmåga att behålla fokus även när tempot är högt. Du är självgående, tar initiativ och har modet att agera självständigt när uppdraget kräver det. Du trivs i en verksamhet som utvecklas och förändras och arbetar flexibelt när omständigheterna skiftar. Samtidigt är du strukturerad, kvalitetsmedveten och van att driva processer målmedvetet mot resultat. Du bygger goda relationer, är lyhörd i samarbeten och har en naturlig förmåga att skapa delaktighet. Din pedagogiska insikt och kommunikativa tydlighet gör att du når fram i både muntliga och skriftliga sammanhang.
Du har ett brett och strategiskt perspektiv, ser sammanhang och gör avvägningar med gott omdöme. Du bidrar med kreativitet, analytisk förmåga och engagemang i både kortsiktiga och långsiktiga frågor.Vi förutsätter också att du delar vår syn på allas lika värde och har kulturell medvetenhet i mötet med olika professioner och perspektiv.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Fortbildningsenheten Kontakt
Saco-S
Anna Nordesjö Anna.nordesjo@spsm.se Jobbnummer
9883311