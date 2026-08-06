Samordnare SoL
Sapling AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-08-06
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Vill du vara den som får människor, kommuner och insatser att fungera tillsammans?
På Sapling tror vi att samordning handlar om betydligt mer än planering.
Det handlar om att skapa trygghet.
För klienten.
För socialtjänsten.
För våra medarbetare.
Vi söker nu en samordnare som vill ta ett stort ansvar i en verksamhet där varje beslut kan göra verklig skillnad för människor i utsatta livssituationer.
Om Sapling
Sapling AB är en nationell aktör inom social omsorg med särskild inriktning på skyddat boende, jour- och familjehem samt andra individanpassade stödinsatser.
Vi arbetar tillsammans med kommuner över hela Sverige och har under de senaste åren vuxit till en etablerad och kvalitetsdriven verksamhet.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar utifrån ett väl utvecklat ledningssystem där kvalitet, professionalism och ständig utveckling genomsyrar allt vi gör.
Vi tror på långsiktiga relationer.
Vi tror på ansvar.
Och vi tror på att alltid försöka hitta lösningar där andra ser hinder.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som samordnare blir du en av verksamhetens viktigaste nyckelpersoner.
Du är länken mellan klienten, socialtjänsten, våra kontaktpersoner, familjehem, arbetsledare och övriga delar av organisationen.
Ingen dag är den andra lik.
Den ena dagen genomför du uppföljningsmöten med socialtjänsten.
Nästa dag hjälper du en klient genom en svår situation.
Därefter kanske du rekryterar ett nytt familjehem eller säkerställer att en ny placering får den bästa möjliga starten.
Du arbetar självständigt men aldrig ensam.
Du har alltid ett erfaret team bakom dig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordna och följa upp klientärenden.
Ha löpande kontakt med socialtjänst, klienter och samarbetspartners.
Matcha klienter med rätt insatser och rätt resurser.
Genomföra uppföljningar, dokumentation och kvalitetsarbete.
Delta vid placeringar och introduktioner.
Rekrytera, handleda och stötta kontaktpersoner och familjehem.
Bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete.
En tjänst där Sverige är ditt arbetsfält
Vi arbetar nationellt. Det innebär att resor är en naturlig del av tjänsten.
Du behöver därför trivas med att köra bil, planera dina dagar själv och vara flexibel när verksamheten kräver det. Vi arbetar i första hand dagtid, men vårt uppdrag handlar om människor.
Därför behöver du ibland kunna anpassa din arbetsdag utifrån klienternas behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig akademisk utbildning.
Du har gärna erfarenhet av socialt arbete, myndighetsutövning eller annan verksamhet inom social omsorg.
Men framför allt söker vi rätt person.
Vi tror att du:
Har hög social kompetens.
Är strukturerad och lösningsorienterad.
Har lätt för att skapa förtroende.
Är trygg i att fatta beslut.
Har god administrativ förmåga.
Kommunicerar väl i både tal och skrift.
Är van att arbeta självständigt.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av skyddat boende, familjehem eller annan verksamhet enligt socialtjänstlagen.
Vi söker inte bara kompetens
Vi söker människor som delar våra värderingar.
Du ser möjligheter där andra ser begränsningar.
Du tar ansvar.
Du håller vad du lovar.
Du behandlar människor med respekt.
Du vill utvecklas tillsammans med organisationen.
Och du förstår att kvalitet skapas i varje möte med en klient.
Därför väljer människor Sapling
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
En organisation med höga ambitioner och tydliga värderingar.
Extern handledning.
Kollektivavtal.
Stora möjligheter till kompetensutveckling.
Möjlighet att växa vidare till nya roller inom organisationen.
Kollegor som stöttar, utmanar och utvecklar varandra.
Vi tror på att rekrytera våra framtida ledare internt. När Sapling växer ska våra medarbetare få möjlighet att växa med oss.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar vem du är och varför du vill bli en del av Sapling.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: jobb@sapling.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samordnare SoL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sapling AB
(org.nr 556974-7321) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10024024