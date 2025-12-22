Samordnare, smärtrehabilitering, Vårdcentral Mora
2025-12-22
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad - varje dag? Nu utökar vi vårt team med en vårdsamordnare/rehabkoordinator till vårt multimodala team för patienter med långvarig smärta. Hos oss får du mer än bara ett arbete - Du blir en del av ett stabilt och engagerat team med hjärtat i primärvården, där du har möjlighet att växa, vara med och påverka samt bidra till utveckling. Vi erbjuder moderna, ljusa och anpassade lokaler i anslutning till lasarettet samt kollegor som värdesätter både kompetens, arbetsglädje och ett nära samarbete. Vårdcentral Mora erbjuder ett självständigt, stimulerande och omväxlande arbete - där ingen dag är den andra lik. Hos oss finns stor professionell bredd och hög kompetens!
Samordnare, smärtrehabilitering, Vårdcentral Mora
Publiceringsdatum 2025-12-22
Dina arbetsuppgifter
Vårdcentral Mora söker nu en vårdsamordnare/rehabkoordinator som vill vara med att utveckla och arbeta i vårt multimodala team för patienter med långvarig smärta. Region Dalarna genomför en omorganisation för att förbättra vården inom detta område, där Mora är en av tre vårdcentraler i Regionen som får ett utökat uppdrag. Teamet kommer erbjuda multimodalrehabilitering för långvarig smärta till patienter listade på vårdcentraler i Norra och Västra Dalarna. I detta team ingår vårdsamordnare/rehabkoordinator, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare och psykolog. Denna tjänst innebär till största del att du samordnar och koordinerar vården för patienterna som är inskrivna i teamet. Som vårdsamordnare/rehabkoordinator på Vårdcentral Mora arbetar du både självständigt och i team med andra professioner både internt och externt. Du håller i rehabmöten, dokumenterar vårdplaner och följer upp dem tillsammans med teamet. Du är helt enkelt spindeln i nätet! Utöver arbetet i teamet för långvarig smärta så kommer du att jobba med för din profession sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården. Beroende på kompetens och intresse så finns det möjligheter att arbeta med, eller utvecklas inom något av primärvårdens olika områden/uppdrag. Hos oss finns kollegor med lång erfarenhet och mycket kunskap inom många olika områden vilket ger Dig en trygghet in i primärvårdsuppdraget och självklart erbjuds introduktion.
Legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut alternativt adekvat grundprofession för uppdraget med ett genuint intresse för primärvårdsuppdraget och långvarig smärta.
Meriterande:
Tidigare arbete inom primärvård, psykiatri eller smärtrehabilitering.
Erfarenhet av samordning eller rehabkoordinering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - Du är engagerad och ansvarstagande, ser möjligheter istället för hinder, har lätt för att kommunicera med både patienter och kollegor, är serviceinriktad och har förmåga att prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du trygg i att arbeta självständigt och samtidigt ser du värdet i att samarbeta i team - alltid med patienten i fokus. Att bidra till ett gott arbetsklimat är en självklarhet för dig! Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag. Tillsammans skapar vi framtidens primärvård i Dalarna! Varmt välkommen med din ansökan, Vi ser fram emot att höra från dig!Så ansöker du
Månadslön Så ansöker du
