Samordnare, kultur och hälsa
Region Gotland / Hälsojobb / Gotland Visa alla hälsojobb i Gotland
2025-11-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kultur
Kulturenheten inom Region Gotland ansvarar för att bidra till ett levande och dynamiskt kulturliv på hela Gotland.
Som samordnare för kultur och hälsa på Region Gotlands kulturenhet arbetar du i ett team av utvecklare och handläggare som arbetar bland annat mot skola, kulturorganisationer, kulturskapare och civilsamhälle.
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. Vi erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till att arbeta hemifrån har vi för att underlätta för dig att få ihop vardagen. Kulturenheten finns på två olika platser där merparten av oss sitter i Visby på Visborgsallén.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Kulturenheten har med sitt uppdrag inom kultur och hälsa ambitionen att konst och kultur ska vara en naturlig del i arbetet med såväl regionens hälsofrämjande arbete som kulturutvecklingen över hela ön. Det innebär att främja och sprida kunskap inom området i nära samverkan med kulturaktörer, andra regioner, vårdgivare och civilsamhället. Forskning och erfarenhet visar att fältet har en stor och outnyttjad potential.
Som samordnare arbetar du förvaltningsövergripande med kunskapsutveckling, samordning av aktörer, inköp av insatser och uppföljning av hur insatserna svarar mot behoven. I detta bidrar du till att bygga upp hållbara strukturer för arbetet med kultur och hälsa och öka förståelsen för kulturens roll i det hälsofrämjande arbetet. Administration, ekonomi, upphandling och kommunikation ingår i rollen.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant universitetsutbildning inom kultur/hälsa.
Kurser inom marknadsföring, ekonomi, projektledning eller ledarskap är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning och därmed erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Även motsvarande bakgrund från en större civilsamhällesorganisation är meriterande.
Du har kunskaper och erfarenheter inom kultursektorn och ser kultur som en kraft i samhällsutvecklingen. Du har arbetat med projektledning där du självständigt och tillsammans med andra varit drivande och nått resultat. Du är van vid att driva processer med långsiktigt fokus, liksom att skapa och upprätthålla kontaktnät. Du kan presentera och sammanfatta information och har goda kunskaper i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift.
Som person är du bra på att samarbeta och har ett prestigelöst och lyhört förhållningssätt. Du trivs med att arbeta i en myndighetsstruktur och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du är analytisk, tar egna initiativ, har blick för helheter, processer och strukturer samt förmåga att prioritera och fokusera. Vidare är du utvecklings- och resultatorienterad och kan skapa fungerande lösningar på många typer av utmaningar, vilket kräver kommunikativ förmåga och öppenhet för nya idéer och perspektiv.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/106". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur Kontakt
Paola Ciliberto, enhetschef 0737658245 Jobbnummer
9606802