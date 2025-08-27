Samordnare inom hemtjänst
2025-08-27
Vi söker en erfaren och engagerad samordnare som vill vara en central del i vårt arbete med att skapa trygghet och kvalitet för våra brukare inom hemtjänsten.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Som samordnare ansvarar du för att planera, organisera och samordna hemtjänstinsatserna på ett effektivt och kvalitativt sätt. Du arbetar nära både personal och våra brukare för att säkerställa att rätt insatser utförs i rätt tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Schemaplanering och bemanningsplanering för hemtjänstpersonal
Hantering av akuta ändringar och omplanering vid frånvaro
Kommunikation och samordning mellan biståndshandläggare, brukare och personal.
Kvalitetssäkring av verksamheten genom uppföljning och dokumentation
Stöd till enhetschef i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
Har utbildning som samordnare eller likvärdig kompetens
Har erfarenhet av samordning och schemaplanering inom hemtjänst
Är van att arbeta i digitala planeringssystem (t.ex. Lifecare, TES eller liknande)
Är strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikationsförmåga
Trivs i en roll där du har många kontakter och kan hantera stressiga situationer på ett professionellt sätt
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och ansvarsfullt arbete i en verksamhet som gör skillnad
Ett härligt team med engagerade kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
Förmåner enligt gällande avtal.Så ansöker du
Skicka din ansökan senast 25-10-30 till info@destinyscare.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@destinyscare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan-samordnare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Destinys Care AB
(org.nr 556889-7382), http://www.destyinyscare.se
196 36 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
