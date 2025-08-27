Samordnare inom hemtjänst

Destinys Care AB / Organisationsutvecklarjobb / Upplands-Bro
2025-08-27


Vi söker en erfaren och engagerad samordnare som vill vara en central del i vårt arbete med att skapa trygghet och kvalitet för våra brukare inom hemtjänsten.

Publiceringsdatum
2025-08-27

Om tjänsten
Som samordnare ansvarar du för att planera, organisera och samordna hemtjänstinsatserna på ett effektivt och kvalitativt sätt. Du arbetar nära både personal och våra brukare för att säkerställa att rätt insatser utförs i rätt tid.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Schemaplanering och bemanningsplanering för hemtjänstpersonal

Hantering av akuta ändringar och omplanering vid frånvaro

Kommunikation och samordning mellan biståndshandläggare, brukare och personal.

Kvalitetssäkring av verksamheten genom uppföljning och dokumentation

Stöd till enhetschef i det dagliga arbetet.

Vi söker dig som:
Har utbildning som samordnare eller likvärdig kompetens

Har erfarenhet av samordning och schemaplanering inom hemtjänst

Är van att arbeta i digitala planeringssystem (t.ex. Lifecare, TES eller liknande)

Är strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikationsförmåga

Trivs i en roll där du har många kontakter och kan hantera stressiga situationer på ett professionellt sätt

Vi erbjuder:
Ett stimulerande och ansvarsfullt arbete i en verksamhet som gör skillnad

Ett härligt team med engagerade kollegor

Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning

Förmåner enligt gällande avtal.

Så ansöker du
Skicka din ansökan senast 25-10-30 till info@destinyscare.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!

Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@destinyscare.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan-samordnare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Destinys Care AB (org.nr 556889-7382), http://www.destyinyscare.se
Femstenavägen 7 (visa karta)
196 36  KUNGSÄNGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9479516

