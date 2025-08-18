Samordnare hos Sandhem Gruppen AB
Sandhem gruppen AB / Vårdarjobb / Jönköping Visa alla vårdarjobb i Jönköping
2025-08-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandhem gruppen AB i Jönköping
, Nyköping
, Helsingborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha en meningsfull och varierad roll där du varje dag gör skillnad?
Sandhem Gruppen AB söker dig som vill göra skillnad varje dag. Som samordnare hos oss har du en nyckelroll i en verksamhet där trygghet, lojalitet och handlingskraft är centrala värden. Det här är ett uppdrag för dig som är trygg i din roll, vågar fatta beslut och som orkar bära ansvar, även i tuffa lägen. Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Sandhem Gruppen AB är ett engagerat företag som erbjuder skyddat boende. Vi arbetar med individer som utsatts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck eller andra allvarliga hot, samt med personer som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig. Vår kultur präglas av engagemang, kvalitet och medmänsklighet. Vi växer med ambitionen att alltid sätta individen i fokus. Hos oss möts du av ett sammansvetsat team och en stark tro på att vi tillsammans kan skapa ett tryggare samhälle.
Om rollen
Som samordnare ansvarar du för att koordinera insatserna kring våra klienter. Du fungerar som navet mellan klient, personal, socialtjänst och andra aktörer och säkerställer att alla delar hänger ihop. Arbetsdagen kan skifta snabbt, planering, akuta insatser, strukturellt arbete och relationsbyggande sker ofta parallellt.
Tjänsten innebär ett stort ansvar och kräver både självständighet och uthållighet. Du behöver kunna ta initiativ, arbeta lösningsfokuserat och behålla lugnet i pressade situationer. Beredskap ingår och roterar enligt schema. Profil
Vi söker dig som är socionom eller har en annan likvärdig högskoleutbildning, med gedigen erfarenhet av socialt arbete. Du är van vid att arbeta självständigt, fatta beslut och behålla lugnet även i situationer som kräver snabba omställningar. Du har ett starkt ansvarstagande och förmåga att organisera, samordna och driva arbetet framåt på ett tryggt och stabilt sätt. Erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer eller inom avhopparverksamhet är nödvändigt för att lyckas i rollen.
Som person är du lösningsinriktad, empatisk och uthållig. Du trivs i en samordnande roll där du får vara en drivande kraft, både för klientens utveckling och för teamets gemensamma arbete. Du motiveras av att göra konkret skillnad för människor i utsatthet, och ditt engagemang märks i mötet med både kollegor och samverkansparter.
Vad vi erbjuder
Hos Sandhem Gruppen får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara med och påverka hur vår verksamhet formas. Vi erbjuder kontinuerlig fortbildning och regelbunden handledning för att du ska växa i din profession och känna dig trygg i ditt arbete. Du blir del av ett stöttande team där vi hjälper varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter. Som en växande organisation med korta beslutsvägar får du utrymme för egna idéer och initiativ. Vi värnar om en arbetsplats där du trivs, utmanas och känner stolthet över det viktiga arbete vi gör tillsammans.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Då ser vi fram emot att höra från dig! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Om du går vidare i rekryteringsprocessen krävs utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister för HVB och egna uppgifter. Beställ utdragen i god tid innan eventuell intervju.
Alla ansökningar hanteras via denna annons.
Välkommen att söka och bli en del av Sandhem Gruppen - tillsammans gör vi skillnad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandhem gruppen AB
(org.nr 559258-3248), https://www.sandhemgruppen.se/ Arbetsplats
Sandhem Gruppen Kontakt
G. L gylli@sandhemgruppen.se Jobbnummer
9463852