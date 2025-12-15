Samordnare Guldkroksbadet
Samordnare till Guldkroksbadet sommaren 2026
Vill du ta ett stort kliv in i ett ansvarstagande och utvecklande uppdrag där du får kombinera ledarskap, service och arbete i en aktiv miljö? Då kan rollen som samordnare på Guldkroksbadet vara helt rätt för dig.
Vi söker dig som vill vara en trygg, positiv och engagerad kraft för barn, familjer och kollegor - och som vill vara med och skapa en sommar fylld av lärande, rörelse och glädje i och vid vattnet.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Du är samordnare för sommarens simskola och badsäsong och är på så vis en central del av både planeringen och genomförandet av verksamheten som pågår 15 juni-30 augusti.
Planeringsfas - deltid före 15 juni
Under förberedelserna får du en chans att arbeta strukturerat och växa in i rollen. Du:
• planerar och delar in grupper
• skickar information till deltagare
• deltar i utbildning och möten med simlärarna
• förbereder allt som behövs för en trygg start
Arbetet sker per timme inför sommaren med stor frihet att själv lägga upp när uppgifterna utförs.
Genomförandefas - heltid 15 juni-3 juli
När simskolan startar leder du teamet av simlärare och badvärdar under hela perioden. Du:
• stöttar, samordnar och driver det dagliga arbetet
• är kontaktperson för vårdnadshavare och skolpersonal
• hoppar in i undervisning vid behov
Här får du möjlighet att utveckla trygghet i att ta ansvar och skapa goda relationer med både barn, personal och besökare.
Efter simskolan - från 4 juli
Du fortsätter som badvärd på Guldkroksbadet med utökat ansvar, där du:
• bidrar till ett gott arbetsklimat
• leder teamet i det dagliga arbetet
• hanterar olika situationer som uppstår på utomhusbad
Kvalifikationer - så här är du och det här kan du
Du är minst 18 år och kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Du har grundläggande digital kompetens och känner dig bekväm i Microsoft Office, särskilt Excel. Arbetet är rörligt och fysiskt aktivt och du behöver kunna genomföra livräddarutbildning.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda eller ta ansvar i grupper - exempelvis genom föreningsliv, tränarroller, projekt eller liknande sammanhang. Som person är du serviceinriktad, självgående, visar gott omdöme och trivs i en roll där du skapar engagemang och delaktighet. Du håller fokus även när tempot är högt och arbetar vidare tills målen är nådda.
Du är en person andra känner förtroende för och har förmågan att jobba ihop ett team som arbetar tillsammans.
I den här rollen kan du få en god start in i en framtida ledarskapskarriär.
Om Hjo kommun
Hjo - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert vid Vättern och är en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi nära varandra och värdesätter engagemang, ansvar och goda möten. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, växa och göra skillnad - varje dag.
Ansökan och kontakt
Ansök digitalt via Visma Recruit. Ansökningar via andra kanaler undanbedes. Har du skyddad identitet kan du läsa mer på Hjo.se.
Vi arbetar med löpande rekrytering och kallar till intervju enligt kravprofil.
Vi tar gärna emot samtal med frågor från kandidater men undanber alla annan kontakt avseendes rekryteringen och då främst marknadsföring, förmedling eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Hjo kommun, Kultur turism o fritid Kontakt
