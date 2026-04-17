Samordnare för restaureringsförordningen
2026-04-17
Vill du vara med och bidra till genomförandet av den nya nationella restaureringsförordningen? Trivs du med att arbeta tillsammans med kollegor samt att även själv driva och samordna din ansvarsområden, då är du den vi söker.
Naturskyddsenheten
Enheten består för tillfället av tolv medarbetare och är en av fem enheter på Miljöavdelningen. Vår främsta uppgift är att arbeta med områdesskydd, dvs. bildande av naturreservat, naturvårdsavtal, Natura 2000-områden och tillhörande arbetsuppgifter. Några medarbetare arbetar också med åtgärdsprogrammen för hotade arter, begränsning av invasiva arter samt restaurering av naturtyper.
Vi söker nu en medarbetare som kan bidra till genomförandet av den nya nationella restaureringsförordningen. Arbetet genomförs i nära samarbete med kollegor som ansvarar för åtgärder, restaurering och förvaltning av olika arter och naturtyper.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Du förväntas planera, driva och samordna arbetet med genomförandet av den nationella planen för naturrestaurering. Inledningsvis handlar uppdraget om att införskaffa kunskap om statusen för olika livsmiljötyper i våra skyddade områden. Efter hand övergår uppdraget alltmer till att få till stånd restaureringar så att länet kan bidra till genomförandet av EU:s och Sveriges förordning om restaurering.
God samverkan med omvärlden är en framgångsfaktor för uppdraget. Markägare, näringsliv och organisationer är viktiga i genomförandet och behöver förutsättningar för att kunna bidra. För att kunna göra strategiska val behövs samverkan med kommuner, andra länsstyrelser och centrala myndigheter.
Du förväntas också bistå övriga kollegor på länsstyrelsen med din expertkunskap och delta i andra arbetsuppgifter inom avdelningens arbetsuppgifter, till exempel administration och hantering av remisser.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har högskoleutbildning som biolog, naturvetare eller motsvarande
har goda kunskaper inom naturvård eller ekologi
har erfarenhet från åtgärdsarbete eller restaurering av natur
har B-körkort
Det är meriterande med
erfarenhet från arbete på myndighet
erfarenhet från arbete i fält
erfarenhet från arbete med GIS
erfarenhet från projektledning, processledning eller liknande
kunskap om art- och habitatdirektivet och gärna annan relevant lagstiftning
Arbetet är komplext och förutsätter att du är strukturerad och kan samarbeta och kommunicera med medarbetare och omvärlden, men däremellan arbeta självständigt och föra processen framåt. Du behöver också vara flexibel och kunna ställa om efter ändrade förutsättningar och nya arbetsuppgifter som dyker upp
Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Uppsala län
(org.nr 202100-2254), https://www.lansstyrelsen.se/
Bäverns gränd 17 (visa karta
)
751 86 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöavdelningen , Naturskyddsenheten Kontakt
Sofia Maherzi, ST 010-2233350
9859726