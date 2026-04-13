Samordnare för föräldrastödsprogram på socialförvaltningen
2026-04-13
Vill du bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga? Vill du arbeta med att stärka relationen mellan barn, föräldrar och andra viktiga vuxna? Nu söker vi en kreativ och engagerad samordnare för våra föräldrastödsprogram.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Som samordnare inom föräldrastödsprogram arbetar du med stödjande och förebyggande insatser för hela familjen. Du leder föräldrastöd i grupp utifrån evidensbaserade metoder, med fokus på att stärka relationen mellan barn och föräldrar genom strukturerade och evidensbaserade program.
Verksamheten är just nu i en utvecklingsfas, vilket innebär att du får en viktig roll i att tillsammans med enhetschef och teamet forma och vidareutveckla kommunens arbete med föräldrastödsprogram. Det kan handla om nya arbetssätt, nya samarbetsformer och nya sätt att nå fler föräldrar och grupper som är svåra att nå med stöd.
Arbetsuppgifterna innefattar
Att leda grupper i föräldrastödsprogram
Att vara öppen för att hålla grupper tvärprofessionellt, tillsammans med andra yrkesroller och verksamheter.
Att omvärldsbevaka inom föräldrastödsområdet och föra in ny kunskap i verksamheten baseras på invånarnas behov och senaste forskning och evidens.
Att vidareutveckla metoder och arbetssätt utifrån ovanstående
Att samverka med andra förvaltningar och civilsamhället för att sprida information och nå ut brett i staden.
Att arbeta uppsökande där verksamheter finns som möter föräldrar i olika faser under barnets uppväxt- exempelvis öppna BMM, BVC, öppna förskolor, förskolor, skolor, bibliotek, fritidsföreningar och civilsamhällesaktörer.
I rollen ingår kvällsarbete minst en gång i veckan, då många föräldragrupper genomförs på kvällstid för att ge god tillgänglighet.
Du ingår i ett team på tre personer på Familjehuset som gemensamt ansvarar för kommunens föräldrastödsprogram. Du samarbetar även nära med föräldrastödjare på familjecentralerna och andra kollegor inom enheten som även de bedriver föräldrastödsprogram.
Vad vi erbjuder
Ett utvecklande och ansvarsfullt uppdrag med stort professionellt inflytande
En förvaltning där Signs of Safetyär gemensam grund i hela organisationen
En verksamhet som aktivt vill utveckla och stärka kvaliteten i behandlingsarbetet
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år
Du har
Socionomexamen eller motsvarande högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst tre års erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer med erfarenhet av att leda grupper i föräldrastödsprogram.
Vana av att leda föräldrakurser, särskilt ABC 3-12 år.
Meriterande
Erfarenhet av Alla Barn i Centrum (ABC)
Erfarenhet av Komet
Erfarenhet av Cope
Erfarenhet av Föräldraskap i Sverige (FÖS)
Erfarenhet av Trygghetscirkeln (COS)
Kunskaper i arabiska, i både tal och skrift
Vem är du?
Du är lyhörd och empatisk och har förmåga att skapa förtroende i mötet med föräldrar och barn. Du har lätt för att bygga relationer och nätverk, både internt och externt, och känner dig trygg i att leda grupper och tala inför andra.
Du arbetar självständigt och strukturerat, med en god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Samtidigt har du ett helhetsperspektiv och vill bidra till en mer jämlik stad genom tidiga insatser.
Du trivs i verksamheter som är i utveckling och förändring, där du får vara med och forma framtidens arbetssätt och du tycker om att ha roligt på jobbet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
