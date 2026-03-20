Samordnare finskt förvaltningsområde
2026-03-20
Mariestads kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Detta innebär ett förstärkt skydd för finska språket och kulturen. Enskilda ska ha rätt att använda finska i kontakten med kommunen.
Vår samordnare för finskt förvaltningsområde går vidare till nya utmaningar och nu söker vi dig som är intresserad av kultur, språk och minoritetsfrågor. Stämmer beskrivningen in på dig? Då är du välkommen att söka!Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som samordnare är du kontaktperson för finsktalande kommuninvånare. En viktig del i uppdraget är att vara drivande och stödjande i kommunens fortsatta arbete och utveckling för förvaltningsområdet. Du informerar internt och externt samt deltar på samrådsmöten. De vardagliga arbetsuppgifterna handlar om att hjälpa finsktalande kommuninvånare med bland annat;
- Myndighetskontakter av olika slag
- Hjälp med översättning
- Kommunikationsinsatser
- Vidarebefordra inkommande frågeställningar till berörd verksamhet inom finskt förvaltningsområde
- Delta på Finsk förvaltningsområdes fyra möten om året
Tjänsten avser 20 % motsvarande av en heltid och innebär att du har en fast dag i veckan där du arbetar med dessa frågor.Kvalifikationer
Som person är du serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra. Du är strukturerad, initiativtagande och självgående samt har intresse för samhällsfrågor och är kulturellt medveten inom området. Du är van vid att bemöta människor på ett lyhört och omsorgsfullt sätt samt har god förmåga att uttrycka dig på finska flytande i tal och skrift. Meriterande är om du har erfarenhet av minoritetsfrågor i kommunal verksamhet eller annan politisk styrd organisation.
Vi ser att du har B-körkort samt en hög grad av digital mognad.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313693".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-1686)
Mariestads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Kultur- och fritidschef
Linda Svensson linda.svensson@mariestad.se 0501-75 58 25
