Samordnare/Enhetschef/Verksamhetschef
Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
Omsorgsfamiljen H.E.M AB är nu inne på sitt 15:e verksamhetsår och vi kan glädjas åt en stadig tillväxt tillsammans med många fantastiska medarbetare och kunder. Men det vi framförallt gör är att vi ser fram emot att få fortsätta på samma sätt med glädje, mycket humor och en hög kompetens. Vi på Omsorgsfamiljen söker nu flera chefer med god erfarenhet från att administrera och leda hemtjänstverksamhet. Vi söker modiga, kunniga chefer som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss under ett antal år framåt.
Varmt välkommen med din ansökan till oss.
