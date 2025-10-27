Samordnare depåträdgård stadsmiljö
Tillsammans gör vi Borlänge härligare och mer hållbart. Vill du vara med?
Ditt uppdrag
Som samordnare depåträdgård har du en central roll i vår depåträdgård. Du kommer att tillhöra affärsområdet stadsmiljö som har ansvar för drift och underhåll av Borlänge kommuns offentliga utomhusmiljö.
Dina arbetsuppgifter innefattar att planera, bereda, fördela och följa upp uppgifter för gräsklippning och maskinreparationer. Du hanterar samordning för transporter och materialhantering vid depåträdgården. Du agerar som kontaktperson och sakkunnig mot entreprenörer, allmänheten, myndigheter och kommunala förvaltningar.
I uppdraget ingår även administrativa uppdrag, exempelvis fakturahantering, tid-rapportering och beställningar. Andra arbetsuppgifter inom affärsområdet kan bli aktuella.
Dina kollegor
Vi erbjuder dig att bli en del av en grupp som varje dag arbetar för ett mer hållbart samhälle. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som arbetar självständigt, tar ansvar och skapar framgång tillsammans. Några ord från din framtida chef Samelina Fröyen:
• Välkommen att vara en del i arbetet för en trygg, inkluderande och hållbar stadsmiljö!
Din kompetens
Vi söker dig som har en yrkesförberedande gymnasieutbildning med praktiskt lärande och flera års relevant yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du att har tidigare erfarenhet av ledarskap och maskinteknisk kunskap. För tjänsten krävs körkort (B).
Vi söker dig som uppskattar att arbeta i en samordnande roll och att arbeta både inom- och utomhus. Du är lugn och stabil, arbetar strukturerat och är rak och tydlig i din kommunikation. Du har förmågan att snabbt skifta fokus och har en serviceinriktad inställning.
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi flera förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid och arbetstidsförkortning.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Vi kan komma att tillämpa provanställning på sex månader.Publiceringsdatum2025-10-27Tillträde
Tillträde snarast möjligt.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är den 16 november 2025.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Borlänge Energi
(org.nr 556005-5385), http://www.borlange-energi.se
781 28 BORLÄNGE Körkort
Borlänge Energi Kontakt
Enhetschef parkdrift
Samelina Fröyen 0243-73436 Jobbnummer
9575263